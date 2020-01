Buoni fruttiferi, conto corrente e libretti, aliquote Irpef 2020, multa semaforo rosso, casa ai figli e monete,

Nella rassegna di economia di questo fine settimana, gli argomenti trattati sono aliquote Irpef 2020 e come potrebbero cambiare con la rimodulazione della loro riforma, come intestare la casa ai figli minori e quale procedura seguire, monete e collezionismo vediamo come iniziare, confronto tra 3 forme di risparmio buoni fruttiferi postali, conto corrente e libretto di risparmio, multa semaforo rosso. Le novità del fine settimana.

Aliquote Irpef 2020

La rimodulazione delle aliquote Irpef non è stata inserita nella legge di Bilancio e, quindi, per il 2020 la percentuale rimarrà invariata. Si inizierà a parlare della riforma dell’Irpef con il prossimo DEF. La rimodulazione delle aliquote, quindi potrebbe veder luce soltanto a partire dal 2021.

Per approfondire leggi anche: Aliquote Irpef 2020: quanto pagheremo quest’anno?

Casa ai figli minori

Può capitare nel corso della vita di voler intestare la casa a figli minori. Una prassi poco comune ma, non inusuale, spesso dettata dall’esigenza di fare le cose giuste, al momento opportuno. Andiamo subito al punto della questione. Voler intestare la casa a figli minorenni, rappresenta un atto di donazione, per cui necessita la presenza di un notaio. Si tratta di un atto, per il quale si pagano le imposte allo Stato, oltre alla fattura del notaio che esegue tutto l’incartamento.

Per approfondire leggi: Intestare casa a figli minori, la procedura

Monete e collezionismo

Iniziare un collezione di monete non presuppone per forza di spendere molti soldi. Inizialmente, infatti, una volta deciso se si voglio collezionare monete circolanti, monete commemorative o monete con tagli di banconote, la scelta può essere anche molto economica. Partiamo dal presupposto che, per facilità, si voglia iniziare a collezionare le monete in euro.

Per saperne di più: Monete in euro in circolazione: quali sono le più rare senza errori?

Buoni fruttiferi, conto corrente, libretto di risparmio

Molti sono gli italiani che pur avendo dei risparmi da gestire non sanno come investirli per avere più garanzie e un maggiore rendimento. Molti si domandano se valga davvero la pena spostare i soldi dal conto corrente ad un libretto di risparmio o se è meglio, invece, investirli in buoni fruttiferi postali. Cerchiamo di capire cosa conviene fare e quali sono i rendimenti nell’articolo: Buoni fruttiferi, conto corrente o libretto di risparmio: cosa conviene?

Multa semaforo rosso

Contestare una multa presa da: autovelox, telelaser, oppure, etilometro, guasti o mal funzionanti risulta un passaggio quasi facile, in quanto, esiste la revisione annuale delle apparecchiature elettroniche. In corso di giudizio viene evidenziato il meccanismo guasto, esibendo il verbale di omessa revisione del sistema. Il problema subentra nel caso in cui bisogna contestare una multa presa a un semaforo rosso, la cui telecamera risulti danneggiata.

Approfondisci leggendo: Multa semaforo rosso, quando si può contestare

Per essere sempre aggiornato, seguici su: Facebook - Twitter - Gnews - Telegram - Instragram - Pinterest - Youtube