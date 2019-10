I buoni fruttiferi postali 4 anni risparmiosemplice di Poste Italiane è una delle nuove tipologia immesse sul mercato. Analizziamo le sue caratteristiche e i suoi rendimenti.

Buoni fruttiferi postali 4 anni risparmiosemplice: le caratteristiche

Questi buoni fruttiferi hanno una durata massima di 4 anni, possono essere sottoscritti da persone maggiorenni che hanno attivato un Piano di risparmio Risparmiosemplice. Poste Italiane inoltre eroga un rendimento premiale al raggiungimento di 24 sottoscrizioni al minimo.

I buoni fruttiferi postali 4 anni Risparmiosemplice danno la possibilità di risparmiare un po’ alla volta; cioè per chi lo preferisce può accantonare piccole cifre alla volta, invece di investire una grossa somma all’inizio. Non ci sono spese per la gestione, ma ovviamente fanno eccezione gli oneri di natura fiscale.

Per sottoscrivere i buoni bisogna essere titolare di un conto corrente postale o di un Libretto di risparmio postale, con la stessa intestazione dei Buoni, e aderire al Piano di risparmio Risparmiosemplice.

Come sappiamo, i buoni fruttiferi postali sono uno strumento di investimento sicuro, in quanto è emesso da Cassa deposito e prestito e garantito dallo Stato Italiano.

Buoni fruttiferi 4 anni: informazione sulla sottoscrizione

I Buoni fruttiferi 4 anni risparmiosemplice sono sottoscrivibili per importi pari a 50 euro e multipli. Per sottoscrizioni periodiche, si intende sottoscrizioni mensili o bimestrali (5 e 27 del mese). Invece per sottoscrizioni aggiuntive giornaliere si parte da un minimo di 50 euro e si arriva a un massimo di 10.000 euro. Poste comunica che le sottoscrizioni aggiuntive non concorrono al raggiungimento del numero di sottoscrizioni periodiche per l’ottenimento del rendimento premiale.

Il regime fiscale applicato agli interessi è una ritenuta agevolata del 12,50%; i buoni fruttiferi sono esenti da imposta di successione, e per quelli di importo pari o inferiore a 5.000 euro sono esenti anche da imposta di bollo, ma viene applicata per quelli con importo maggiore di 5.000 mila euro.

Bfp 4 anni risparmiosemplice: il valore del rimborso

Per i buoni fruttiferi postali 4 anni Poste Italiane ha aggiornato il valore del tasso di interesse annuo nominale lordo. Le condizioni di riferimento sono quelle del 10 settembre 2019 per il Buono della serie TF104A190910.

Il rimborso dei buoni fruttiferi 4 anni risparmiosemplice avviene in qualsiasi ufficio postale. Gli interessi vengono erogati solo alla scadenza del 4° anno, nella misura dello 0,50% lordi. Nel caso di estinzione prima della sua scadenza verrà erogato il valore nominale al netto di eventuali oneri fiscali. Prima della scadenza, infatti, non saranno corrisposti gli interessi.

I buoni possono cadere in prescrizione, trascorsi 10 anni dalla loro scadenza.

