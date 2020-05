Buoni fruttiferi postali, un nostro lettore chiede “quanto” incasserebbe da due buoni emessi nel 2002 manifestando la volontà di portarli all’incasso al compimento della maggiore età del proprio figlio cointestatario.

Buoni fruttiferi postali emessi nel 2002

Alla luce di tali informazioni, non è possibile fornire una risposta per una serie di ragioni.

Anzitutto non è chiaro se si tratti di buoni ordinari o di buoni a termine.

Considerando l’anno di emissione, potrebbe trattarsi di buoni a termine delle serie AA3, AA4 e AA5 che, purtroppo, ad oggi sarebbero tutti prescritti a far data dal 31.12.2019, salvo l’eventuale formalizzazione di reclamo scritto in data anteriore al 31 dicembre scorso.

Secondariamente, non si conosce l’importo dei buoni, indispensabile per quantificare l’importo liquidando dall’intermediario.

Quanto alla cointestazione col figlio minore, si tratta di uno dei casi cosiddetti di “scuola” che, sovente, è stato oggetto di contenzioso negli ultimi anni soprattutto per la categoria “buoni a termine” emessi a far data dal 28.12.2000 ed appartenenti alle serie da AA1 ad AA5. In molti casi, infatti, tali buoni sono stati rilasciati su moduli privi di indicazioni sulla loro durata (e scadenza).

Tantissimi risparmiatori, nella convinzione di aver sottoscritto buoni ordinari, hanno portato all’incasso tardivamente i titoli vedendosi opporre un rifiuto al rimborso da parte di Poste Italiane che ha eccepito l’intervenuta prescrizione.

La giurisprudenza formatasi sul punto, specie in sede arbitrale, è di tenore sfavorevole ai risparmiatori. In breve, è stato più volte ribadito che “la mancata consegna al sottoscrittore al momento dell’acquisto dei buoni del Foglio informativo non impedisce all’intermediario di eccepire, allorché ne venga richiesto il pagamento, l’intervenuta prescrizione”.

