Buoni Fruttiferi Postali: i tempi di prescrizioni impediscono il rimborso

Molti risparmiatori ritrovano dopo molto tempo buoni fruttiferi dimenticati in cassetti o ritrovati a casa di parenti, purtroppo deceduti. Ma questi sono sempre rimborsabili? Questa è una domanda che spesso ci fanno i nostri lettori, come la seguente: “Buona sera vorrei informazioni sui buoni postali del 1943. Ho trovato due mesi fa buoni da 100 lire di mia madre e vorrei sapere come fare per riscuotere. Mi hanno detto che sono stati prescritti e non è più possibile riscuotere”.

Buoni Fruttiferi Postali: possono essere sempre riscossi?

Facciamo un po’ di chiarezza. I buoni fruttiferi, in base alla tipologia hanno scadenze diverse, esso possono essere rimborsato dalla data di scadenza fino a 10 anni successivi da essa, dopodiché vanno in prescrizione cioè non sono più possibile riscuoterli.

La norma dice: “I diritti dei titolari dei buoni si prescrivono dopo dieci anni dalla loro scadenza e non sono previste eccezioni. Non sono previsti avvisi di scadenza”.

I buoni fruttiferi postali ordinari emessi prima del 2000 avevano scadenza trentennale, mentre quelli emessi dopo il 2000 i buoni ordinari hanno una scadenza ventennale.

I Buoni fruttiferi prescritti restano esclusi da qualsiasi rimborso. Dobbiamo far presente che il rischio che un buono fruttifero vada in prescrizione è solo per quelli cartacei, in quanto i buoni dematerializzati non possono cadere in prescrizione perché vengono rimborsati alla scadenza e il relativo importo accreditato automaticamente sul conto di regolamento dell’intestatario.

Le nostre considerazioni

Alla luce di quanto esposto in questo articolo, possiamo dire che per capire se i buoni fruttiferi in possesso del nostro lettore sono ancora in corso di validità o meno, bisogna fare un’analisi. Considerando che sono buoni emessi nel 1943 sono scaduti, ipoteticamente nel 1973 e prescritti, quindi nel 1983. Quindi non è più possibile riscuoterli in nessun caso.

Buoni postali vecchi: a chi rivolgersi per incassarli?

Per essere sempre aggiornati, seguiteci su: Facebook – Twitter – Gnews – Instragram – Pinterest e WhatsApp al numero +39 3515397062