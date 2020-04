Buoni fruttiferi postali: interessi più alti in tempo di Coronavirus

I buoni fruttiferi postali dematerializzati mantengono il passo offrendo un’ottima garanzia, intesa in termine di capitale garantito e rendita prodotta dagli interessi maturati nel corso degli anni. Solitamente si scelgono per non avere l’incombenza di ritirare il buono, essendo un prodotto sottoscrivibile online, ossia direttamente dalla piattaforma di Poste Italiane. Il rimborso viene accreditato nel conto indicato all’atto della sottoscrizione. I buoni fruttiferi postale offrono rendimenti sicuri.

Si tratta, d’investimenti da non trascurare, piccole quote di rendite ma lo ribadiamo ancora “sicure”, specie in questo periodo molto delicato a causa dell’epidemia da Covid-19. I mercati finanziari non brillano e, le misure di contenimento vietano gli spostamenti salvo che per motivi di lavoro, salute e necessità. Scegliere d’investire in questo momento, significa accaparrarsi un minimo di sicurezza per un domani dai risvolti troppi incerti.

Buoni fruttiferi postali demateralizzati: i titoli virtuali che garantiscono il capitale investito

Il linea generale, il risparmiatore tende a puntare su un prodotto che garantisca il capitale investito. I buoni fruttiferi postali online, conosciuti anche come dematerializzati, possono rappresentare un buono investimento. In ogni caso prima di investire in un qualsiasi prodotto bisogna sincerarsi delle condizioni previste nel foglio informativo.

Interessi crescenti nel tempo

I buoni fruttiferi postali in forma online, ossia dematerializzata, offrono una buona flessibilità in caso di uscita, con un interesse che tendenzialmente punta a crescere nel corso degli anni. Ciò assicura al risparmiatore un investimento in un prodotto che garantisca il capitale investito e, alla scadenza frutti un rendimento maggiore rispetto ad atri prodotti.

Nello specifico, il Buono 4×4 offre una forma di provento su base fissa e in forma prosperante nel corso degli anni. In sostanza, il risparmiatore dopo 16 anni di finestra temporale vedrà rimborsato il titolo più gli interessi che nel corso degli anni sono aumentati.

Inoltre, l’uscita flessibile garantisce al risparmiatore un rimborso privo di penali, con il riconoscimento del capitale più parte degli interessi maturati. Ciò significa che il cliente può richiedere il rimborso anticipato del titolo alla scadenza temporale dai 4 agli 8 anni e fino ai 12 anni.

Come si sottoscrive questa tipologia di prodotti online

Il risparmiatore detentore di un Libretto Smart di Poste Italiane con le funzioni web attive sul libretto, può sottoscrivere il Buono dematerializzato 4×4 in qualsiasi momenti da pc. Un’operazione semplice basta accedere al portale dedicato di Poste Italiane e procedere all’acquisto del prodotto online.

