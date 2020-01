Buoni fruttiferi postali: la ritenuta fiscale viene tolta ogni anno o all’incasso? I chiarimenti

Buoni Fruttiferi postali, un lettore ci pone la seguente domanda: Buongiorno, volevo un chiarimento sui bfp. Il calcolo che fa CDP non è congruo con la tabella riportata a tergo del buono. CDP toglie ogni anno la ritenuta fiscale…. Ma di regola va tolta al momento dell’incasso finale. Potete chiarirmi questo dubbio? Grazie

Buoni fruttiferi postali serie Q

Gentile lettore,

va premesso che per esprimere un parere che sia tale è fondamentale prendere visione dei titoli in Suo possesso.

Tanto precisato, quanto ai buoni ordinari della serie Q emessi a far data dal 01.07.86, le disposizioni in vigore prevedono che Poste Italiane applichi la capitalizzazione annuale degli interessi al netto della ritenuta fiscale per i primi 20 anni di vita del titolo.

Si resta a disposizione per un parere più aderente al caso di specie, per il quale sarà necessario prendere visione dei titoli.

Con i migliori saluti.

