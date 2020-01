Buoni fruttiferi postali serie Q, quale è il valore netto?

Buoni fruttiferi postali serie Q, la domanda di un lettore: Salve, ho dei buoni BFP serie Q da L.1.500.000 tot. sottoscritti il 10/01/1990, dal sito delle poste o provato ad inserire 2 scadenze 11/01/2020 ed il 20/11/2020 con 2 valori diversi € 8.300 circa e € 8.674. In teoria al 30 anno non dovrebbero più maturare interessi. Vi chiedo se è un errore del portale o no ed inoltre vi chiedo se da questo valore netto c’è da pagare anche il 0,002 x anno di imposta. Grazie

Saluti M. L.

Buoni fruttiferi postali serie Q

Gentile sig. M. L.,

anzitutto nel Suo caso è opportuno informarLa che i titoli in Suo possesso cesseranno di essere fruttiferi, tutti, in data 31.12.2020.

Pertanto è preferibile portarli all’incasso a partire da gennaio 2021.

Per un riscontro di tipo quantitativo è imprescindibile prendere visione di ciascun titolo affinché possa esprimersi un parere sulla congruità o meno dell’importo che l’intermediario intende rimborsarle.

Cordiali saluti.

Avv. Pierluigi Basile

