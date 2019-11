Buoni pasto 2020: una perdita di 100 euro annui per ogni lavoratore

Nuove regole per i buoni pasto nel 2020. Questi sono documenti con cui il titolare può usufruire di un servizio mensa sostitutivo, dell’importo del buono stesso. I buoni pasto, detti anche ticket restaurant, possono essere emessi sia cartacei che in forma elettronica. Il buono pasto cartaceo, fino ad oggi, non è tassato sino ad un valore di 5,29 euro. Quindi fino a tale valore non vengono calcolati i contributi Inps ed i premi Inail.

Buoni pasto: cosa è previsto per il 2020

Ma, le regole sulla tassazione dei buoni pasto sono destinate a cambiare presto. La soglia non imponibile sarà abbassata, in questo modo a favore dei dipendenti sono previsti buoni pasto per 100 euro in meno dal 2020.

I dipendenti che usufruiscono dei buoni pasto con l’abbassamento della soglia non imponibile dovranno pagare più imposte e più contributi, per una perdita media annua intorno a 100 euro. La perdita sarà maggiore quanto più alto risulta l’imponibile del lavoratore.

Bisogna far presente, che l’aumento della tassazione è applicata solo sui ticket cartacei, mentre per quelli digitali si riceverà addirittura un aumento dell’esenzione che passerà dagli attuali 7 euro a 8 euro per ogni buono. Ciò è stato pensato per incentivare l’utilizzo dei buoni pasto digitali, con cui il riconoscimento del beneficio è più facilmente applicabile e anche i controlli sono semplificati, in quanto sono strumenti tracciabili.

Buono pasto: come funzionano oggi

Attualmente, i ticket il lavoratore li può utilizzare:

per disporre della erogazione diretta di alimenti e bevande effettuata da pubblici esercizi;

per acquistare prodotti di gastronomia pronti per il consumo immediato presso mense aziendali, rosticcerie e gastronomie artigianali, pubblici esercizi, e presso esercizi commerciali con autorizzazione per la vendita, produzione, preparazione di generi alimentari.

Le caratteristiche dei buoni pasto:

non possono essere ceduti a terzi, commercializzati o convertiti in denaro;

possono essere sommati per essere utilizzati contemporaneamente fino al limite di 8 buoni;

possono essere usati dal titolare solo per l’intero valore facciale: cioè se si acquista cibo e bevande per un valore inferiore a quello del buono non è possibile richiedere il resto in denaro.

Cosa cambierà nel 2020

I buoni pasto dal 2020 cambieranno soprattutto sul lato della tassazione. Infatti, la soglia di detassazione dei buoni pasto diminuirà, passerà dagli attuali 5,29 euro a 4 euro.

Ciò significa che il dipendente subirà maggiori trattenute previdenziali, pagherà una maggiore Irpef e maggiori addizionali regionale e comunale, con una perdita stimata in un minimo di 89 euro annui, sino a un massimo di circa 150 euro, a seconda del reddito dell’interessato. Per questo è prevista una perdita media pari a 100 euro annui per dipendente.

Anche l’azienda subirà una perdita, in quanto dovrà calcolare i contributi previdenziali a proprio carico su un imponibile maggiore.

Buoni pasto perchè non vengono accettati? La verità e le denunce dei lavoratori

Per essere sempre aggiornati, seguiteci su: Facebook – Twitter – Gnews – Instragram – Pinterest