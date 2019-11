Buoni postali fruttiferi a 30 anni: ecco come calcolare il rimborso

Tantissime le domande sui buoni fruttiferi che ci arrivano in redazione, cerchiamo di rispondere a tutti. Una nostra lettrice ci chiede: Buongiorno abbiate la gentilezza di darmi delle indicazioni di quanto devo riscuotere per questo buono fruttifero essendo i risparmi di una vita non vorrei essere fregata ancora ulteriormente. Vi ringrazio per tutte le valide notizie che date. Grazie

Buoni postali fruttiferi a 30 anni

Buongiorno.

Il suo quesito è quantitativo e ci chiede “quanto deve riscuotere” per l’allegato titolo.

Per sapere tale informazione è sufficiente compilare il format reso disponibile da Poste Italiane al seguente link: calcolatore buoni e libretti

Nel Suo caso, il titolo allegato, sebbene solo parzialmente visibile, riguarda un buono serie Q rilasciato da Poste con l’utilizzo di un modulo “aggiornato”.

Pertanto Le sono dovuti, per il periodo dal 1° al 20° anno, i rendimenti di cui al timbro presente sul retro del titolo.

Per il periodo dal 21° al 30° anno dovrebbero riconoscerle un interesse semplice pari al 12% (tasso massimo raggiunto).

Preme precisare che per quest’ultimo periodo lo scrivente non visualizza correttamente le indicazioni a tergo del titolo dove dovrebbe esser presente la seguente condizione: “dal 21° al 30° anno successivo all’emissione sarà corrisposto un interesse semplice in misura pari al tasso massimo raggiunto” che è appunto il 12%.

Diversamente se fosse previsto per lo stesso periodo un interesse semplice diverso (in alcuni casi anche dello 0,50%) varrebbe quest’ultima previsione.

Pierluigi Avv. Basile

