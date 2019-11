Buoni Postali Fruttiferi serie O: possono spettare delle differenze di rendimento rispetto a quanto rimborsato da Poste?

Buoni Postali Fruttiferi serie O: Buonasera Avvocato, mi chiamo M. C. e ho riscosso a settembre del 2015 un buono di lire 1.000.000 serie O che mi è stato liquidato per 8.280,17. Ho la ricevuta postale ma non trovo la fotocopia del titolo che non aveva la modifica col timbro. Io nella ricevuta ho scritto “con riserva di verificare l’esatto importo incassato”. Io abito a Bologna ma il buono è stato emesso in Sicilia. Si può fare qualcosa?

BPF serie O: possono spettare delle differenze di rendimento rispetto a quanto rimborsato da Poste?

Gentile sig. C.,

i buoni serie O risalgono al periodo luglio 1983-giugno 1984.

Tanto premesso, l’orientamento attuale dell’ABF per questa serie di buoni è sfavorevole ai consumatori e tanto ha trovato conferma in una pronuncia delle Sezioni Unite del febbraio 2019.

Secondo una parte della giurisprudenza di merito, tuttavia, dovrebbero riconoscersi i maggiori rendimenti previsti limitatamente al periodo compreso tra data di emissione del titolo e data di entrata in vigore del DM del Tesoro 13.06.86.

In tal caso bisognerebbe comunque rivolgersi all’A.G. competente e valutare preventivamente l’opportunità di tale iniziativa attraverso un’analisi costi-benefici.

