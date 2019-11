Buoni Postali Fruttiferi serie Q: le differenze di rendimento

Buoni postali fruttiferi, la domanda di un nostro lettore: Leggo con interesse la vostra pagina vorrei sapere per cortesia una curiosità avv. Basile su dei buoni fruttiferi emessi 1989 in Calabria le faccio la foto sul retro c e un timbro mi può per favore dirmi cosa mi spetta di giusto ? Vi ringrazio di cuore se mi rispondete!!!

Buoni Postali Fruttiferi serie Q

Gentile signore,

il buono allegato è stato rilasciato su un modulo serie Q.

Cesserà di essere fruttifero il 31.12.19 e preferibilmente potrà portarlo all’incasso a far data dal 01.01.20.

Tanto precisato, per i buoni come quello da Lei allegato, a parere dello scrivente residuano delle differenze di rendimento per il periodo 21° – 30° anno.

Potrebbe essere opportuno formalizzare un reclamo prima di incassarlo purché tale reclamo venga redatto da un professionista esperto in diritto bancario e finanziario, possibilmente con esperienza di contenzioso con Poste Italiane.

Successivamente potrà procedere alla valutazione di un ricorso.

Resto a disposizione e porgo cordiali saluti.

