Buono fruttifero postale: omessa data di scadenza e prescrizione, cosa fare?

Buono fruttifero postale, un lettore ci scrive: “Buongiorno, possiedo alcuni BPF che nel retro non avevano una data di scadenza ma solo di emissione, mi sono recato presso l’ufficio postale e mi hanno detto che non solo sono scaduti ma addirittura prescritti a gennaio 2020, la data di emissione è 26-08-2008 e mi hanno detto che non erano ordinari ma a 18 mesi per cui la scadenza era gennaio 2010 e la prescrizione gennaio 2020. La mia domanda è: è possibile che non ci sia la data di scadenza ma solo la data di emissione? Inoltre perché non c’è scritto che sono a termine? E’ possibile che si possano riscuotere con le norme del Covid sui BFP? Grazie” A.D.

Buono a termine 2008: omessa data di scadenza e prescrizione

La mancata indicazione della data di scadenza è un’annosa vicenda che è stata oggetto di ampio contenzioso negli anni tra risparmiatori e Poste Italiane. In breve, l’orientamento giurisprudenziale è favorevole, purtroppo, all’intermediario nonostante i doveri informativi e l’obbligo di trasparenza cui è tenuto. Ciò non esclude la possibilità, da valutare caso per caso, di intraprendere una diversa azione nei confronti di Poste Italiane, contestandoLe ad esempio una responsabilità pre-contrattuale.

A parere dello scrivente non è possibile alcun rimborso sulla base delle norme “covid-19”, specie considerando che la prescrizione sarebbe intervenuta a gennaio, prima del blocco causato dalla pandemia.

In definitiva, il caso di specie è meritevole di approfondimenti e, per una completa disamina, è necessario prendere visione del buono e dell’eventuale reclamo trasmesso a gennaio quando si era cercato di incassarlo.

Cordialmente.



Avv. Pierluigi Basile

Studio Legale Basile

via Panebianco, 326 – 87100 Cosenza

via G. Salvemini, 6 – 88900 Crotone

avv.pierluigibasile@virgilio.it – avv.pierluigibasile@pec.it

Per essere sempre aggiornato, seguici su: Facebook - Twitter - Gnews - Telegram - Instagram - Pinterest - Youtube