Buono fruttifero postale serie P sbarrato in serie Q

Buono fruttifero postale serie P sbarrato Q, la domanda di un nostro lettore:Avvocato, vi ho inviata una mail per i buoni fruttiferi postali del marzo 1989 di lire 5.000. Ad oggi il buono le poste lo pagano sui 28.500,00euro dicono che barrata una delle 2 lettere Q e la lettera P. Ogni buono deve corrispondere ad un totale ad oggi altri 30mila euro in più per un totale di euro 58.500,oo è possibile???

Buono fruttifero postale serie P

La risposta al quesito proposto è affermativa.

I moduli allegati dimostrano che Poste dovrà corrispondere una cifra decisamente superiore a quella proposta secondo le condizioni riportate a tergo del titolo.

In tali casi è opportuno rivolgersi a un professionista specializzato in diritto bancario e finanziario, possibilmente con esperienza maturata in ambito di contenzioso con Poste Italiane per casi analoghi.

