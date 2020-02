Cacciatori di fantasmi catturano lo “spirito di un monaco” in un pub a Grantham

Un gruppo di cacciatori di fantasmi afferma di aver catturato lo spirito di un monaco nella cantina di un pub di Grantham. I cacciatori di fantasmi di Retford hanno condotto un’indagine paranormale a The Black Dog nelle prime ore di martedì mattina. Hanno trasmesso in streaming tutti gli avvenimenti spettrali per i loro fan su Facebook, compresa l’individuazione di voci sconosciute e fonti di calore. Il personale di The Black Dog ha aggiornato i propri clienti su Facebook. Hanno dichiarato: “L’azione spettrale è stata frequente, comprese le voci udite dal registratore vocale nell’appartamento e una fonte di calore pulsante nell’angolo vicino al tavolo da biliardo. Ma le migliori prove sono state trovate nella vecchia cantina sotterranea con un’apparizione completa di un monaco catturato dalla telecamera “.

Il pub è considerato come uno dei più infestati di tutta la Gran Bretagna. Numerosi nel corso degli anni gli avvistamenti da parte del personale e dei clienti. In particolare si vocifera della presenza di un monaco fantasma che apparirebbe spesso all’interno del locale. Ovviamente, come sempre accade in questi casi il popolo del web è diviso sui social tra chi pensa si tratti per davvero di un fenomeno paranormale e chi invece pensa si tratti di una trovata pubblicitaria per attirare avventori nel locale.

