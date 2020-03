Calciatore professionista condivide su Twitter un video su un UFO, la clip diventa virale

Simon Church, un calciatore professionista che è ex attaccante del Plymouth, ha recentemente condiviso un video di uno strano oggetto volante avvistato nei cieli notturni. Nel suo recente post su Twitter, Church ha rivelato di aver notato questo UFO mentre guardava Venere nei cieli. Church ha rivelato che l’UFO volava a un’altitudine molto elevata e ha assicurato che nessun drone può volare a tale altezza. Nel video, possiamo vedere una brillante chiazza sospesa nei cieli che negli ultimi momenti della clip, può essere visto misteriosamente svanire.

Il calciatore Simon Church condivide su Twitter il video di un avvistamento UFO che diventa virale

“Ho appena visto la cosa più folle mentre guardavo Venere stasera. Era troppo alto per essere un drone e poi è semplicemente scomparso”, ha scritto il calciatore. Mentre il video è diventato virale in poche ore, la maggior parte dei suoi follower pensava che questo oggetto luminoso potrebbe essere molto probabilmente un’astronave aliena nello spazio profondo.

Secondo molti ricercatori di UFO, gli extraterrestri hanno visitato la terra per centinaia di migliaia di anni per monitorare le attività umane. Tuttavia, gli scettici hanno assicurato che l’oggetto bizzarro individuato da Simon Church in realtà potrebbe essere molto probabilmente la Stazione Spaziale Internazionale che sta orbitando attorno alla terra.

Church non è il primo calciatore a parlare di UFO. Qualche mese fa, anche il leggendario calciatore argentino Diego Maradona aveva affermato in modo bizzarro che una volta era stato rapito da un gruppo di alieni. L’ex calciatore ha anche aggiunto che è scomparso per quasi tre giorni dopo il rapimento.

