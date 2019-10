Calciomercato: il Milan pronto ad acquistare 3 giocatori?

Il Calciomercato sembra entrato nel vivo nonostante manchi ancora molto all’apertura della nuova finestra. Il Milan secondo alcune indiscrezioni provenienti da SportMediaset potrebbe concretizzare nei mesi prossimi una maxi operazione.

Dopo l’addio di Giampaolo si sussurra che i rossoneri potrebbero cambiare radicalmente la propria rosa nel mercato di gennaio. L’arrivo del nuovo tecnico Stefano Pioli potrebbe portare importanti cambiamenti al modulo di gioco della squadra milanista.

Calciomercato: in casa Milan si profila una maxi operazione

Questo ovviamente finirebbe per incidere sulle scelte di Calciomercato che il Milan potrebbe effettuare nei prossimi mesi. In proposito si parla come dicevamo di una maxi operazione del valore di 40 milioni di euro. Il primo calciatore a fare le spese di questa rivoluzione sarebbe il brasiliano Lucas Paquetà.

Quest’ultimo in estate sembrava pronto per diventare il fulcro del gioco della squadra rossonera. Le cose però sono andate diversamente e il nuovo tecnico potrebbe fare a meno di lui. Si vocifera che il Paris Saint Germain sarebbe pronto ad offrire al Milan ben 40 milioni di euro per la cessione del giocatore.

Se davvero questa clamorosa cessione si dovesse concretizzare il Milan utilizzerebbe la somma per acquistare almeno 3 nuovi giocatori del Calciomercato di gennaio. L’obiettivo principale secondo i soliti bene informati potrebbe essere Djibril Sidibe, difensore francese dell’Everton la cui quotazione attualmente si aggira intorno ai 15 milioni di euro.

Non si esclude però che il giocatore possa approdare al Milan in prestito. Un altro nome che si sta facendo con insistenza è quello di Elneny. Il giocatore dell’Arsenal attualmente è in prestito al Besiktas. Il centrocampista però non si sarebbe ambientato in Turchia e vuole lasciare il campionato turco. Il Milan dunque potrebbe essere la destinazione giusta per lui.

Infine si fa il nome di Mesut Ozil, trequartista tedesco che lascerà la Premier League dopo un inizio di stagione pessimo. Vedremo dunque nei prossimi giorni quali novità arriveranno in proposito per il Calciomercato del Milan.

