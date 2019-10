Calciomercato Juventus: Mandzukic trova la destinazione

È stata una piccola ma lunga telenovelas quella tra la Juventus e Mario Mandzukic, ma a gennaio giungerà certamente al termine. Il calciatore croato, dopo aver sentito suonare le sirene del Qatar, da lui rifiutate, pare aver trovato un accordo per la sua prossima destinazione, a gennaio.

Calciomercato Juventus: Mandzukic in rotta verso l’Inghilterra

Mario Mandzukic, attaccante molto amato dalla tifoseria bianconera, sta vivendo questa prima parte di stagione da separato in casa nell’ambiente Juventus. I dirigenti hanno sempre spiegato i buoni rapporti col calciatore e l’accordo di cederlo, poiché fuori dai piani di gioco del tecnico. Dopo un po’ di voci che lo avrebbero voluto partente verso il calcio di poco conto del Qatar, arrivano indiscrezioni nelle ultime ore che la Juventus avrebbe trovato l’accordo col Manchester United, per gennaio.

Calciomercato Juventus: Mandzukic può sbarcare allo United

Dopo una lunga estate, in cui tra Dybala, Higuain e lo stesso Mandzukic, non si capiva chi dovesse partire, il calciomercato Juventus si è sbloccato. I primi due stanno ben integrandosi nei piani di Sarri. E il terzo sta per trovare la sua strada. Sembrerebbe trovato l’accordo, dunque, tra le parti, nel prossimo tornante di calciomercato, a gennaio, l’attaccante croato sbarcherà a Manchester, sponda Red Devils. L’attaccante della veneranda età di 33 anni, vuole restare in un calcio competitivo, motivo per cui ha rifiutato il calcio scialbo del Qatar. Il Manchester United dovrebbe sborsare 10 milioni o poco meno, per accaparrarsi il calciatore croato che con ogni probabilità, andrà a rinforzare la panchina dei red devils, allenati da Ole Gunnar Solskjaer. L’ufficialità dovrebbe arrivare nei prossimi giorni, sta per certo che nella prossima sessione di calciomercato, Mandzukic avrà cambiato casacca.

