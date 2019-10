Calciomercato: Lautaro Martinez e Leao nelle mire del Barca

Il Barcellona si prepara a scatenarsi per il calciomercato di fine stagione, in largo anticipo. L’attaccante Suarez potrebbe dividere la sua strada dal club catalano a fine stagione, pertanto i blaugrana pensano ad un doppio colpo, sulle due sponde di Milano: nel mirino il “toro” Martinez ed il talentuoso Leao.

Calciomercato: Lautaro Martinez nel mirino del Barcellona

Il nome più caldo, in queste ore, per pensare a una sostituzione per la partenza di Suare, è quello di Lautaro Martinez. Il 22enne calciatore argentino dell’Inter ha già spaventato i blaugrana nello scorso match al Camp Nou, dove ha segnato il gol del vantaggio, poi ribaltato, proprio da una doppietta di Suarez. Ma la società spagnola si dovrà scontrare con la volontà del calciatore e dei nerazzurri di continuare insieme per diversi anni ancora. Il suo agente però ha smentito l’ipotesi, parlando di un imminente rinnovo di contratto col club nerazzurro, attualmente in scadenza per il 2023.

Calciomercato: Lautaro Martinez o Leao?

Il Barcellona si prepara anche ad un’altra ipotesi, ma potrebbero pure tentare di ragionare sul “doppio colpo”. C’è un altro giovane di talento a Milano, sponda Milan che sta incuriosendo il Barcellona, sempre in vista dell’addio dell’attaccante uruguaiano, Luis Suarez. Trattasi del brasiliano Rafael Leao, giovanissimo attaccante ed ala del Milan, arrivato questa estate per 30 milioni dal Lille. Intanto, il calciatore brasiliano, messosi in mostra con sprazzi di talento fin qui, dovrà dimostrare, a stagione in corso, di valere l’interessamento di un club altisonante come quello del Barcellona. La stagione in corso sarà decisiva, per le sorti di entrambe i calciatori delle due squadre milanesi, Lautaro Martinez e Leao, perché si sa, le sirene di un club come il Barca sono sempre attraenti per tutti.

