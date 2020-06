Calcolo pensione Quota 41 destinata ai lavoratori precoci che hanno maturato 41 anni di contributi e si trovano in una delle quattro categorie di tutela. La Quota 41 è particolarmente vantaggiosa perchè permette l’accesso a prescindere dall’età anagrafica, anche se i requisiti richiesti sono molto stringenti. Ma come si effettua il calcolo pensione Quota 41 ed è conveniente aderire a questa misura anzichè ad altre pensioni news? Scopriamo come si calcola la pensione con la quota 41 e i suoi vantaggi.

Calcolo pensione quota 41: requisiti

La pensione quota 41 richiede per l’accesso particolari requisiti, come sopra menzionato, nello specifico:

lavoro precoce (almeno 52 settimane di contributi versate prima del 19° anno di età, anche non consecutive);

41 anni di contributi a prescindere dall’età anagrafica;

il lavoratore si deve trovare in una delle quattro tutele: lavoratore disoccupato che da tre mesi ha terminato di percepire l’indennità di disoccupazione; lavoratore invalido con una percentuale del 74%; lavoratore che assiste un familiare con handicap grave (caregiver) da almeno sei mesi; lavoratore che svolge mansioni faticosi e pesanti (usuranti e gravose).

Quindi, per la pensione quota 41 non è richiesto il requisito anagrafico. La domanda deve pervenire all’Inps entro il 1° marzo di ogni anno e non oltre il 30 novembre (domande tardive).

Il calcolo dell’assegno pensionistico viene effettuato in base al fattore temporale del versamenti dei contributi, sono tre attualmente i sistemi in vigore: retributivo, contributivo e misto.

Il fattore temporale incide sul calcolo dell’assegno

Nello specifico bisogna considerare i versamenti contributi in base al versamento e alla quantità maturata. In poche parole per il calcolo pensione viene considerata questa griglia temporale:

contributivo : per chi ha versato contributi dopo il 31 dicembre 1995;

: per chi ha versato contributi dopo il 31 dicembre 1995; retributivo : fino al 31 dicembre 2011, poi dal 1° gennaio 2012 per effetto della Riforma Fornero si procede con il contributivo per chi ha maturato almeno diciotto anni di contributi al 31 dicembre 1995;

: fino al 31 dicembre 2011, poi dal 1° gennaio 2012 per effetto della Riforma Fornero si procede con il contributivo per chi ha maturato almeno diciotto anni di contributi al 31 dicembre 1995; misto: contiene entrambi i sistemi, retributivo fino al 31 dicembre 1995 e poi contributivo per coloro che non hanno maturato diciotto anni di contributi al 31 dicembre 1995.

In base alle date dei versamenti e il montante contributivo accumulato si può capire con quale sistema viene calcolato l’assegno pensionistico.

Questa misura non è penalizzante ed è conveniente perchè è calcolata come una normale pensione, l’importo dell’assegno dipende da tanti fattori e dal valore dei contributi versati nell’arco della vita lavorativa.

