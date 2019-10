Calendario sciopero trasporti novembre 2019: orari e informazioni

Anche il mese di novembre sarà caratterizzato da una raffica di proteste che metteranno a rischio i regolari servizi dei trasporti sia pubblici locali, aerei e ferroviari su tutto il territorio nazionale. Lo sciopero che creerà maggior disagio sembra essere quello indetto per il 25 novembre che potrebbe creare molti disservizi.

Calendario scioperi novembre

Il primo sciopero del mese è previsto per il 4 novembre con la protesta degli operai della Boni operante in Liguria per Trenitalia per 24 ore.

Il giorno successivo, 5 novembre, la protesta verrà replicata a livello nazionale dal personale di Manitalidea.

Sciopero del 6 novembre per i dipendenti del CIT di Novi Ligure per 24 ore nella provincia di Alessandria.

Nuova protesta l’8 novembre in Sicilia per lo sciopero della TPL con uno stop di 4 ore, dalle ore 9:00 alle ore 13:00.

Sempre l’8 novembre protesta anche da parte dei lavoratori di Autoservizi Carnevalidi San Marco Argentano (Cosenza) per uno stop di 4 ore, dalle 8:01 alle 12:01.

Protesta il 9 novembre per il personale Enav con uno sciopero di 4 ore, dalle 13:00 alle 17:00. Nello stesso giorno protesta anche da parte dei dipendenti della Techno Sky e ATSEP dalle 12:00 alle 16:00. Giornata, quindi, con forti disagi nel comparto aereo.

18 novembre sarà teatro di diversi scioperi della TPL della durata di 4 ore in diverse città di Italia: a Bologna la protesta coinvolgerà la TPER; a Roma i dipendenti di ROMA TPL, Cotri, Autoservizi Troiano e COTRAl di tutta la regione Lazio.

22 novembre: sciopero di 24 ore da parte del GTT e a Moncalieri sciopero di 24 ore dei dipendenti Ca.Nova.

Sciopero 25 novembre: Indetta dal sindacato FAST-CONFSAL per uno stop di 24 ore la protesta potrebbe causare forti disagi ai viaggiatori.

