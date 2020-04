Calzini, capelli col pon pon e suola di gomma: quando sono nati?

Pensavate di conoscere tutto sulla moda? Avete mai fatto attenzione a quello che indossiamo e vi siete mai chiesti quale fosse la loro storia? certo, ci sono dei casi in cui si sa la nascita di un determinato indumento, come ad esempio sappiamo la creazione del tailleur, nato dalla rivoluzionaria mente di Chanel. Ma vi siete mai chiesti quale fosse la nascita e la storia di qualche indumento che siamo soliti indossare, ma di cui non facciamo nemmeno più caso? Bene, noi vogliamo parlarvi di tre indumenti che siamo soliti indossare spesso ma a cui non diamo troppa importanza: i calzini, i cappelli col pon pon e la suola di gomma.

Storia dei calzini, cappelli col pon pon e suola di gomma

Inizamo dai primi, quelli che usiamo sia in inverno che spesso in estate: i calzini.

I calzini più antichi risolgono al 400 a.C e sono di origine egiziana. All’epoca venivano indossati con dei sandali.

Eppure quando pensiamo all’Egitto pensiamo al deserto e al grande caldo e quindi sembra strano pensare Cleopatra con dei calzini e sandali!

Passiamo poi ai cappelli col pon pon.

Contrariamente a quanto si può pensare, non sono dei cappelli ideati solo per i più piccoli o per motivi estetici.

In realtà la loro nascita è stata dettata da una necessità: essi sono nati per i marinari e il pon pon che hanno in cima serviva loro per non sbattere la testa nelle parti basse delle travi.

Infine, arriviamo alla suola di gomma.

Questa è stata creata da un poliziotto nel lontano 1800. A detta dell’agente una suola di gomma avrebbe fatto meno rumore durante gli inseguimenti di un sospetto.

Infatti, non a caso, il termine sneak significa “di nascosto”.

