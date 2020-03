Cambiare fornitore gas: come schivare le truffe

Le aziende che offrono contratti per l’energia sono davvero tante e i nuovi gestori che operano nel Libero Mercato continuano ad aumentare. Nonostante la scadenza per abbandonare il Mercato tutelato sia stata rimandata al 2022, la necessità di cambiare contratto diventa sempre più pressante e spinge i venditori a subissare gli utenti con offerte di ogni genere. Non sempre, ovviamente, si tratta di offerte convenienti, anzi in alcuni casi si può anche parlare di raggiro, soprattutto quando si viene chiamati da un anonimo call center. E’ una cosa grave perché, al di là dei venditori privi di scrupoli e delle aziende che approfittano della buona fede dei consumatori, le occasioni per risparmiare ci sono davvero. Vediamo allora come riconoscere una truffa e come imparare a scegliere il fornitore giusto.

Attenzione al fornitore

Una delle regole fondamentali del mercato, qualsiasi cosa si voglia acquistare, è quella di controllare le referenze dell’azienda che fornisce e vende i beni e i servizi. La stessa regola vale per l’energia, perché è sempre meglio rivolgersi a un fornitore conosciuto e trasparente, piuttosto che puntare al prezzo più basso. Molti sono i fornitori storici che propongono diverse offerte per il gas, in base alle varie esigenze dei clienti e, non ultime, quelle dell’ambiente, un esempio è Acea. Orientarsi sui portali è sempre più intuitivo e ci aiuta a fare una stima più dettagliata dei presunti costi.

Saper distinguere le voci sulle quali è possibile risparmiare

In bolletta ci sono numerose voci che identificano i servizi messi in vendita e che contribuiscono a stabilire il costo complessivo da pagare. Alcune di queste appartengono ai servizi fissi e le tariffe vengono stabilite dall’ARERA, per conto del Governo. Su queste voci nessuno può fare offerte al ribasso perché non sono contrattabili. Chiunque affermi il contrario imbroglia, perché l’unica voce sulla quale possono essere realizzate offerte particolari è la componente energia.

Leggere bene il contratto

Quando ci si accinge a cambiare fornitore e la proposta che viene fatta sembra interessante, bisogna sempre controllare che essa sia stata riportata anche sul contratto di fornitura. Quindi prima di firmare qualsiasi cosa bisogna leggere attentamente tutto e controllare che non ci siano clausole occulte e le condizioni siano quelle pattuite.

Chiedere sempre la copia del contratto

A volte i contratti si formalizzano per telefono tramite il consenso verbale che viene dato con la lettura delle clausole. Anche in questo caso si ha il diritto di avere copia della registrazione per poter riascoltare con calma e controllare che il contratto che è stato accettato sia uguale a quello che è stato descritto.

Esercitare il diritto di recesso

Concludiamo questo vademecum con una nota estremamente importante: alcune aziende affermano che una volta accettato un contratto non si possa tornare indietro. Non è vero, il diritto al recesso entro i 15 giorni dalla firma di un contratto è legge ed è un diritto di tutti i cittadini che intendono avvalersene. Quindi, se si decide di recedere lo si può fare comunque, a meno che non si abbia a che fare con dei truffatori.

