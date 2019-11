Candeggina sugli occhi: adolescenti a rischio tra gli utenti TikTok

Purtroppo una nuova moda, parliamo degli utenti TikTok sta mettendo a rischio molti adolescenti, parliamo di una sfida, è chiamata “eye bright challange” e prevede una stupidata enorme che mette a forte rischio l’incomulita’ di chi lo fa, si tratta di applicare della candeggina sulle palpebre per cambiare la tonalità dell’iride, rischia di fare davvero grossi danni.

Andiamo a vedere a quale scellerata prova si cimentano i giovani

Bisogna fare molta attenzione, questo video di circa 60 secondi che è stato messo in rete è solo una bufala per acquisire notorietà, se la cercate di imitare rischiate solo di danneggiarvi in modo irreversibile. Questo giovane, pseudonimo Greggy, avrebbe messo in rete un video dove faceva vedere che si applicava una miscela di sostanze, formate da un mix di sostanze tossiche tra cui candeggina, schiuma da barba e detergente per mani, sugli occhi per cambiare il colore dell’iride. Le sue pupille in pochi secondi da nere sono diventate castano.

In pochissimo tempo si sono avuti più di 300mila like, ma la cosa più assurda è stata una influencer “muser”, tipo Instagram, ha caricato sul proprio profilo una sequenza dettagliata di tutti i passaggi per rendere più agevole la demenziale operazione ai follower che si volevano cimentare nell’assurdo ritocco. È come capita di solito in questi casi sui social è stato un continuo tam tam di chi aveva gli occhi più luminescenti e chi era stato più bravo, fenomeno denominato “eye bright challenge”. Inutile dire che di vero non c’è nulla, c’è solo un grande rischio di procurarsi un grave danno permanente al bulbo oculare.

Il fenomeno TikTok è stato affrontato anche nei giorni scorsi da Striscia la notizia, ma è stato presentato come questa nuova moda del momento e della notorietà che stanno avendo alcuni giovani, ma mai usato in modo pericoloso. A questo proposito i moderatori di TikTok hanno chiesto all’ideatore di rimuovere il video in origine e di creare una clip dove afferma di essere una bufala e di non farlo. Intanto chi ha un pò più di cervello ha lanciato sui social un monito ai giovanissimi, “Meglio non provarci”.

Un portavoce di TikTok ha voluto precisare che la loro priorità è quella di promuovere un ambiente sicuro e positivo con massima serietà e garantire un luogo sicuro per la loro community. L’utente ha creato la challenge forse solo per fare uno scherzo e attirare i follower, ma è stato di cattivo gusto, infine dichiara che per proteggere chi usa TikTok, sono stati rimossi i video che hanno violato la policy.

