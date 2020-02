Canon EOS-1D X Mark III e 850D in arrivo

La regina delle macchine fotografiche, la Canon ha presentato i suoi due nuovi modelli, ovvero Canon EOS-1D X Mark III e il modello 850D, andiamo a scoprirne alcune caratteristiche.

Canon EOS-1D X Mark III: la nuova ammiraglia

Un modello completo quello che la Canon ha realizzato con la nuova EOS-1D X Mark III, perfetta sia per fotografi professionisti che per amanti delle fotografie sportive e naturaliste. Dotata di una messa a fuoco automatica, la EOS-1D dispone di risoluzioni ben 28 volte superiore al suo modello predecessore. Inoltre, consente una registrazione interna di video RAW da 5.5K a 12 bit. Il Mark III possiede un processore DIGIC X di proprietà di Canon ed un sensore CMOS Full Frame. Grazie al quale è possibile un’ampia gamma ISO che si espande da 50 fino a 819.200. E’ supportato in modo unico il formato d’immagine High Efficiency Image File Format la cui capacità è memorizzare immagini a 10 bit ed è capace di lasciarle inalterate alla compressione. La nuova Canon EOS-1D sarà immessa in commercio dal 20 febbraio, ad un prezzo di 7,649,99 Euro. Una bella spesa, per un’ alta resa.

Canon 850D: Caratteristiche

Storia diversa per la reflex Canon 850D, un corpo macchina leggero e un processore Canon Digi 8, composto da una tecnologia intelligent tracking per la messa a fuoco automatica. Un modello che si presta meglio alle esigenze di appassionati e di fotografi non professionisti, ad un prezzo di 1,359 Euro, comprensivi di obiettivo da 135 mm, o soltanto il corpo macchina a 949 Euro. La sua disponibilità partirà dalla fine di aprile 2020.

