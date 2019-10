Capelli castano e occhi chiari? Valorizza il tuo look

Tutte le donne sono pazze per i rose brown air, i capelli castano rose’ hanno spopolato per tutto il periodo primavera/estate 2019, ma la candidatura per il periodo autunnale resta. Si tratta di una nuance calda e avvolgente che permette di rinnovare le ciocche stanche e stressate dei mesi più caldi, infatti i capelli castani rosati, incorporano il bagliore e lo splendore dell’oro rosa con la profondità e il calore di una base bruna. Non esiste una sola tonalità di rosa con cui creare il rose brown hair, basta scegliere la tua preferita, i vari colori sono: rosa deserto, quarzo fume’, rosa viola royal, castano rosato rose’, color bacca, rosa albicocca, rosa cenere, rosa pesca, midnight rose.

Alcuni consigli prima di fare un trattamento

Prima di effettuare un trattamento invasivo, rimetti in sesto la chioma con specifici prodotti rigeneranti e nutrienti. Assicurati di proteggere i capelli dalle doppie punte con un trattamento adeguato. Una routine di cura ricca di prodotti idratanti, appositamente progettati per i capelli trattati con il colore, è un must. Anche i rose brown hair vanno curati, come tutti i capelli tinti e in balayage, con maschere settimanali e trattamento nutritivi profondi.

A chi sta bene, come si ottiene, il taglio giusto

I rose brown hair stanno bene a tutte, sia alle more che alle castane, è vero che il meglio di se lo da sulle castane con occhi scuri e sulle more con occhi chiari. Non tutti i castani son uguali e scegliere bene la tonalità di rosa può fare la differenza. Il rose brown hair è una sorta di balayage marrone rosato che si ottiene schiarendo di pochi volumi solo alcune ciocche di capelli, oppure aggiungendo qualche riflesso nocciola al castano, per poi aggiungere il rosa, miscelando tonalità color malva e ciliegia. Il taglio migliore per dare sfoggio al rose brown hair è quello dei capelli lunghi e medio lunghi, un po’ movimentati, così da mettere in mostra i riflessi dorati e sfoggiare con orgoglio l’effetto shimmer di questa colorazione.

