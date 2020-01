Capelli fragili e molto fini, come aiutali con la maschera naturale

C’è chi nasce coi capelli molto, chi con i capelli grassi, chi con i capelli secchi, e chi nasce coi capelli fini e fragili. Questo ultimo caso bisogna dire che avviene soltanto per una piccola percentuale di persone, per la precisione per il 10%. I capelli fragili e fini sono difficili da trattare, bisognerebbe contattare un esperto e farsi aiutare, ma è anche vero che spesso e volentieri siamo noi stessi gli artefici di quello che ci accade e in questo caso anche dei nostri capelli. Ci sono, infatti, tante cause che possono comportare come conseguenza un indebolimento dei capelli, rendodoli fragili e fini. Vediamo quali sono le possibili cause e come poter aiutare i capelli così con una maschera naturale al 100%, da realizzare comodamente a casa, con lo stretto necessario che si ha tra le dispense.

Come aiutare i capelli fini e fragili, ecco la maschera naturale al 100%

Una prima causa è una pessima alimentazione che si fa, la quale, spesso, va ad incidere proprio sui capelli.

In questo caso è la mancanza di proteine, ferro, vitamine, zolfo e aminoacidi che fa ad indebolire i capelli, a renderli fini e anche molto fragili, e altra pessima conseguenza è che i capelli tardano anche a crescere.

Un buon modo sarebbe anche agire da questo punto di vista: bandire i cibi spazzatura, la frittura ed i grassi, mangiare, quindi, nel modo più salutare possibile: frutta e verdura.

Molto si può fare anche grazie all’acqua: bisogna berne almeno 2 litri al giorno.

Assolutamente no agli shampoo fatti proprio per il volume: non vanno bene per chi ha questi capelli, l’effetto che ne ha è del tutto opposto.

Utilizzate pochi prodotti ricchi di silicone, abbandonate la piega se potete e limitate le piastre e le tintute.

Anche lo stress porta alla formazione di capelli fini e fragili. Per risolvere questo problema sarebbe ottimo iniziare una nuova abitudine: prendere la valeriana oppure l’estratto idroalcolico di cardiaca.

Infine, altre cause sono la gravidanza, la quale può anche portare alla caduta dei capelli, fumare e bere molto alcool ed i raggi ultravioletti.

Ovviamente, la gravidanza non è una causa che si può evitare, anzi è una delle cose più belle al mondo. In questo periodo di maternità è bene farsi aiutare da uno specialista.

Mentre per risolvere le ultime tre cause basta semplicemente eliminarle.

Maschera per i capelli fragili e fini, come si prepara?

Quello di cui abbiamo bisogno è davvero facile da trovare e forse lo troverete sicuramente a casa vostra. Parliamo di alimenti come uovo, miele e yougurt bianco.

L’uovo è quello che fa al caso nostro perché contiene al suo interno le proteine ed i grassi buoni; con esso si potrà avere il volume tanto cercato.

Lo yougurt nutre il capello ed il miele lo ammorbidisce.

Per preparare la maschera bisogna seguire pochi e semplici passaggi: sbattere l’uovo e poi aggiungere lo yougurt e due cucchiali di miele.

Dopo aver mescolato il tutto bisogna applicare il corpo che si è andato a creare su tutto il capello, partendo dalle radici per arrivare alle punte.

Lasciare a riposo per 20 o 30 minuti e farsi lo shampoo con prodotti specifici e magari biologici.

Capelli sfibrati? Come risolvere il problema con una maschera naturale

