Capelli lunghi? Ecco tutti gli alimenti alleati che servono a tenerli sani

Se volete tenere i capelli lunghi e li volete aiutare a crescere lunghi e sani, ci sono degli alimenti che contengono vitamine specifiche. Attenzione, non aspettatevi nessun miracolo, e solo un modo per dare più cura ai vostri capelli, ed ha una sua importanza, vediamo quali possono essere questi cibi.

Ecco gli alimenti che vi aiutano a tenere i capelli lunghi e sani

Il pollo: contengono un alto contenuto proteico e sono essenziali per la crescita dei capelli in modo sano. Le proteine e il loro apporto combattono la caduta dei capelli. Le uova: da tenere molto in considerazione, sono ricche di proteine e anche di biotina. Il pesce grasso: gli acidi grassi omega 3 contenuti nei pesci grassi, fanno bene al cuore così come alla chioma, e la presenza di vitamina D migliora di sicuro la salute dei capelli. In particolare i pesci da prendere in considerazione sono il salmone, il tonno, lo sgombro, le sardine, l’aringa. Una scoperta recente ha confermato come l’assunzione di vitamina D aiuti la crescita dei capelli, e quindi bisogna consumare cereali, succo d’arancia, bevande alla soia, yogurt, fegato di manzo, funghi e formaggi. Gli spinaci: ricchi di folati, vitamina A e C, che vanno a favorire la crescita di capelli. L’avocado: il suo ottimo contenuto di vitamina E, diventa un vero motore per far crescere i capelli, in quanto migliora la circolazione del sangue aiutando i follicoli a lavorare meglio. Le noci del Brasile: ricche di selenio aiutano a mantenere il cuoio capelluto sano e non solo. Sono un potente antiossidante che aiuta a mantenere le cellule in modo sano e aiutando così il nostro corpo.

Da non trascurare per l’importanza dei nostri capelli per mantenerli in modo sano, anche altri alimenti come la quinoa, i semi di girasole, le arance, le patate dolci, le carote e i peperoni gialli.

