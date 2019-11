Carburanti: benzina e diesel la stangata continua, ecco i nuovi ritocchi

I carburanti: benzina e diesel subiscono un nuovo ritocco al rialzo. Ieri Italiana Petroli e Ip hanno aumentato i prezzi sia sulla benzina verde sia sul diesel di 1 centesimo. Le quotazioni dei prodotti petroliferi sono stabili per il gasolio e in crescita per la benzina. In Italia si registrano lieve correzione dei prezzi in salita. A darne comunicazione sono il Quotidiano Energia di due giorni fa e i vari comunicati dai gestori dell’Osservaprezzi carburanti del Mise.

I prezzi benzina e diesel attuali sul mercato

Il mercato vede registrato un prezzo medio sulla benzina in modalità self di € 1,585 al litro; i vari marchi espongono un prezzo che oscilla da € 1,581 a 1,599 al litro.

Prezzo medio diesel € 1,475 al litro; i vari marchi espongono un prezzo che oscilla da € 1,471 a 1,490 al litro (no logo € 1,457)

Per la verde

Prezzo medio benzina € 1,721 al litro, i vari marchi espongono un prezzo che oscilla da € 1,680 a 1,795 al litro (no logo € 1,617)

Prezzo medio diesel € 1,614 al litro, i vari marchi espongono un prezzo che oscilla da € 1,581 a 1,700 al litro

GPL

I vari punti vendita espongono un prezzo che va da € 0,600 a 0,617 al litro (no logo € 0,592).

Prezzi benzina in aumento, si prevedono nuovi rialzi, dipende dalle Borse, ecco perché

