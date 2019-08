Carburanti: vediamo in Italia dove costano di meno

In estate, ma in generale durante l’anno, quando ci apprestiamo a viaggiare con l’auto, cerchiamo sempre di fare attenzione a dove mettere il carburante, che sia benzina, gasolio, gas o metano. È un tassello che contribuisce alle spese per le vacanze, e grava in genearale, sulle tasche dei consumatori. È stata condotta un’inchiesta analizzando i prezzi dei carburanti praticati da 1100 distributori in 6 diverse città italiane per capire quali siano le scelte più convenienti, scelte che possono arrivare a far risparmiare circa 672 euro l’anno.

Carburanti: vediamo le città scelte e i criteri della loro scelta

Innanzitutto sono state scelte le due maggiori città italiane, Milano e Roma, Trieste in quanto città transfrontaliera prossima a due Paesi, Croazia e Slovenia, con prezzi sensibilmente più bassi dell’Italia, Palermo e Catania perché vicine ad importanti raffinerie e che quindi dovrebbero beneficiare di un accesso ai rifornimenti più rapido, e, almeno in teoria, avere prezzi più bassi, Perugia perché è una città interna e fuori mano. Alla fine il risultato ci dice che i prezzi medi più bassi sono a Perugia, i prezzi più alti a Palermo e Catania.

Le differenze: Tra le due città le differenze non sono molto ampie, la variazione non arriva al 6%, per il gasolio al 7%. Le differenze molto rilevanti, ed è una cosa non molto bella, è che confrontando diversi distributori nella stessa città si arrivano a differenze del 30/40%, Trieste la città con i prezzi più stabili. Bisogna fare attenzione, questo è un consiglio, diffidate dai distributori che hanno prezzi troppo bassi, possono nascondere insidie o non erogare quello che praticamente credete.

