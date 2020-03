Carceri in Italia in rivolta: da Nord a Sud almeno 5 morti

A causa del Coronavirus in Italia si stanno avendo molte rivolte nelle carceri italiane nelle ultime ore, ci sono stati molti feriti e purtroppo anche 5 morti; al vaglio un’amnistia che si renderebbe necessaria per prevenire l’epidemia.

Carceri in rivolta in tutta Italia: ci sarà l’amnistia a causa del Coronavirus?

Da ieri è un susseguirsi di sommosse e rivolte nelle carceri italiane, tutto a causa dei provvedimenti che sono stati introdotti a causa del Coronavirus, i prigionieri non l’hanno presa bene. Ultima rivolta è quella di stamattina avutasi nel carcere di Milano a San Vittore, dove i prigionieri, non si sa come sono riusciti a salire sul tetto del carcere e ad appiccare un incendio; con l’arrivo delle Forze dell’Ordine la situazione sembra tornata sotto controllo.

A Foggia i detenuti sono riusciti anche ad evadere, ma poi sono stati bloccati all’esterno dalle forze di Polizia. Anche il carcere di Palermo è stato oggetto di tentata fuga da parte dei detenuti, il carcere è circondato e per ora non si segnalano evasioni andate a buon fine.

Quella che ha dato il via a tutte queste rivolte, è stato l’episodio di ieri al carcere di Modena, dove alla rivolta sono seguite conseguenze tragiche, tre morti e tanti detenuti feriti che sono finiti in ospedale, sei in modo grave. Ad Alessandria e Verona si sono avuti due detenuti morti, ma in questo caso il motivo è stato per ingerimento di psicofarmaci.

Dato questo momento del Paese così delicato, c’è chi chiede che vengano emanati provvedimenti di amnistia o indulto. In Iran così è stato fatto, sono stati scarcerati ben 54mila detenuti che sono stati tutti graziati avendo una pena da scontare al di sotto dei cinque anni.

Io penso che se accadesse questo in Italia saremmo solo dei pazzi, liberare dei criminali. Scusate, ma a loro li dentro chi gliel’lo mischia il Coronavirus, sono da sempre in quarantena. Le cose da fare per non rischiare sono:

non far entrare i familiari nelle carceri per avere contatti con loro, oppure solo se il colloquio avviene tramite un vetro

anche le guardie del penitenziario devono rimanere in quarantena nel carcere senza uscire e rientrare

i nuovi arrestati devono essere messi in isolamento e non farli avere contatti con chi è già dentro

Per essere sempre aggiornato, seguici su: Facebook - Twitter - Gnews - Telegram - Instagram - Pinterest - Youtube