Mangiare il carciofo può essere davvero una buona idea, è diventato un’eccellenza italiana per quanto riguarda l’agricoltura. Una consistenza importante l’ha raggiunta anche sul mercato con la creazione di superalcolici, in particolari gli amari.

Carciofo: ottimo per tumori e fegato

Il carciofo ha una lunga famiglia alle spalle, ne esistono circa 90 tipologie; uno in particolare, quello di Paestum ha ottenuto il marchio di origine protetta. Il carciofo di Paestum è soprannominato ‘tondo’ che rispecchia la sua forma; riconosciuto nel 2005 IGP per la sua qualità e di tutta la sua storia secolare.

Il carciofo è ottimo a tavola per i suoi benefici e la prevenzione, in particolare è molto indicato per la protezione del fegato e della sua efficacia antitumorale.

In America il carciofo è stato inserito in una speciale classifica mondiale che fanno ricerche in materia, si trova al settimo posto, su più di mille prodotti, per quanto riguarda gli alimenti con più antiossidanti.

Nei carciofi, il clorogenico si va ad aggiungere ai flavonoidi, alla quercetina e ai polifenoli dando vita ad una vera lotta ai radicali liberi, responsabili di tumori e invecchiamento cellulare andando ad ossidare le arterie.

I carciofi, per chi non lo sapesse, sono molto indicati per chi soffre di diabete grazie alla presenza di inulina; sostanza che va a contrastare il livello degli zuccheri nel sangue.

I carciofi come protettori del fegato

La cinarina contenuta nei carciofi, permette un’ottima diuresi e un ottimo funzionamento della bile. Consigliato mangiare il carciofo per la salute del fegato e perché può prevenire i tumori.

La sostanza cinarina viene usata anche contro epatiti e cirrosi; la cinarina unita al potassio facilitano la diuresi e depurano i reni. Quando si cucinano i carciofi si consiglia sempre di conservare l’acqua della cottura e riutilizzarla per fare minestre o infusi; studi recenti hanno dimostrato che va a combattere cellulite e ritenzione idrica.

Se si fa un buono e corretto uso dei carciofi, si otterranno dei grossi risultati senza prendere medicinali; infatti chi li usa avrà benefici come il transito intestinale, non solo non avrà mai bisogno di lassativi e purghe, ma farà prevenzione di tumori all’intestino, pancreas, colon e fegato.

Per essere sempre aggiornato, seguici su: Facebook - Twitter - Gnews - Telegram - Instagram - Pinterest - Youtube