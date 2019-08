Card reddito di cittadinanza per pagare il passaggio di proprietà auto?

Il reddito di cittadinanza crea ancora molti dubbi su cosa si può e non si può pagare, un lettore ci chiede: Buongiorno, con la carta del reddito posso pagare il passaggio di proprietà di un’auto, usata inferiore a 1600 cc che mi viene regalata? Grazie

Reddito di cittadinanza: una misura a sostegno del reddito

Il reddito di cittadinanza è una misura istituita per combattere la disoccupazione e per dare un sostegno economico ai possessori di redditi bassi che si trovano in particolare difficoltà economiche. Per poter fruire del reddito di cittadinanza sono richiesti vari requisiti, tra questi il possesso di un’auto immatricolata da almeno sei mesi ci cilindrata superiore a 1.6 cc immatricolata per la prima volta da due anni. Il limite riguarda sono le auto di nuova immatricolazione, mentre sembrano escluse le auto usate o a Km zero, in quanto il decreto parla di prima immatricolazione, quindi, solo quelle nuove.

Il testo del decreto prevede che nessun componente della famiglia deve essere intestatario di un veicolo di cilindrata superiore a 1.600 c., immatricolata per la prima volta da meno di due anni.

Risposta

La card del reddito di cittadinanza non può essere utilizzata per pagare il passaggio di un’auto anche se regalata. Tutto ciò che non è considerato un bene primario non va incluso.

Per sapere cosa è possibile acquistare con la card, rimandiamo a quest’articolo:Carta Reddito di cittadinanza, si può pagare la benzina, mobili e cellullari? Ecco cosa si può e non si può fare

