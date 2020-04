Cardiopatia ischemica: segnali e sintomi che indicano questa insorgenza

Per quanto riguarda la cardiopatia ischemica ci sono alcune cose che dobbiamo sapere. La prima cosa è il significato; è la condizione in cui si presenta un apporto di sangue e di ossigeno al cuore che non è sufficiente alla sua funzionalità. Il cuore per poter funzionare bene ha bisogno dell’apporto giusto di ossigeno e sangue.

Cardiopatia ischemica: segnali e sintomi

La mancanza di ossigeno al cuore può portare a grave conseguenze, tra cui l’insufficienza cardiaca, e le conseguenze possono essere anche gravi fino a poter subire un infarto miocardico, arresto circolatorio fino ad una possibile morte.

Le cause della cardiopatia ischemica possono essere varie, si può andare dall’aterosclerosi, dove vengono colpite le pareti dei vasi sanguigni con conseguente formazioni di placche che possono generare un coagulo, dando vita ad una forte riduzione del sangue.

Altri fattori di rischio possono essere:

ipercolesterolemia ipertensione arteriosa diabete stress obesità sedentarietà fumo predisposizione genetica

Per prevenire l’insorgenza di questa patologia, si dovrebbe seguire una dieta equilibrata fatta principalmente di frutta e verdura, cereali integrali e povera di grassi; fare attività fisica, evitare stress e fumo.

Per riconoscere la cardiopatia ischemica bisogna fare molta attenzione a vari sintomi, tra cui i dolori al petto, al collo e alla mascella, da considerare anche quelli al braccio sinistro o alla bocca dello stomaco. Altri segnali da tenere in forte considerazione sono la sudorazione improvvisa, lo svenimento, nausea e vomito, la mancanza di respiro.

La prima cosa è quella che se non si è in cura con un cardiologo, di trovarlo e raccontargli esattamente i sintomi che avete. Lo scopo della cura è quella di riportare il flusso sanguigno verso il muscolo del cuore, in alcuni casi basta il trattamento farmacologico, in casi più gravi bisogna intervenire e fare la rivascolarizzazione coronarica percutanea e fare un bypass coronarico.

