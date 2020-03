Carenza di vitamina D e coronavirus: una possibile causa che aumenta i rischi

Il virus Covid-19, violento e aggressivo mette a dura prova gli scienziati che sono tutti impegnati a cercare i fattori di rischio e le concause. Giancarlo Isaia docente di Geriatria e presidente dell’Accademia di Medicina di Torino ed Enzo Medico, ordinario di Istologia all’Università̀ di Torino, hanno approfondito l’incidenza che potrebbe avere la vitamina D, e la diffusione del contagio in Italia così violenta rispetto ai paesi vicini.

Carenza di vitamina D: ecco cosa dicono gli studiosi

La carenza di vitamina D, in Italia interessa una grande platea di cittadini, soprattutto le persone anziane. Da questo studio sono emersi dati rilevanti, che sono stati sintetizzati in un documento sottoposto all’Accademia di Medicina di Torino.

Gli autori dello studio suggerendo ai medici di assicurare livelli adeguati di vitamina D nella popolazione, soprattutto nei soggetti già contagiati, nel personale sanitario, negli anziani, nelle persone fragili, tutti coloro che per qualche motivo non si espongono alla luce solare. Si legge in nota dell’Università: “i pazienti ricoverati per Covid-19 presentano una elevatissima prevalenza di ipovitaminosi D”.

Gli studiosi consigliano ai medici di considerare la somministrazione di vitamina D, il calcitriolo per via endovenosa nei pazienti affetti da coronavirus che presentano una funzionalità respiratoria molto compromessa.

Gli studi scientifici hanno dimostrato un ruolo attivo della vitamina D in pazienti con patologie croniche. L’assunzione della vitamina D può ridurre il rischio di infezioni respiratorie derivante dal coronavirus. Gli studiosi spiegano che la vitamina D ha la capacità di contrastare il danno polmonare di iperinfiammazione.

Per far si che il nostro corpo riceva vitamina D, bisogna esporsi alla luce solare per quanto è possibile, anche su terrazzi e balconi, e curare l’alimentazione preferendo cibi ricchi di vitamina D, poi sotto il controllo medico assumere specifici preparati a base di vitamina D.

Gli esperti fanno notare che l’Italia è uno dei Paesi europei con maggiore carenza, seguiti da Spagna e Grecia.

