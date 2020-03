Carne bianca o carne rossa: quali sono gli effetti sul colesterolo

Non solo la carne rossa, ora finisce nel mirino degli scienziati anche la carne bianca; il motivo è quello di capire il loro effetto sul colesterolo: quale dei due tipi di carne è più nociva.

Carne bianca o carne rossa: qual è la più nociva per il colesterolo?

Vanno a finire nel mirino degli scienziati tutti i tipi di carne: quella bianca e quella rossa. Il motivo della disputa riguarda la tipologia di carne più nociva per il colesterolo. Uno studio fatto di recente afferma che la carne bianca ha gli stessi effetti nocivi della carne rossa a livello di colesterolo.

Questo studio fatto in Oakland ha meravigliato gli stessi ricercatori, la scoperta ha evidenziato che le carni bianche sono identiche alle carni rosse: hanno lo stesso effetto dannoso sul livello di colesterolo nel sangue.

Quando parliamo di carni rosse nocive per la salute, parliamo di: bistecche, pancetta, affettati, salsicce. Invece, quando parliamo di carni bianche, che hanno gli stessi effetti nocivi ci riferiamo a: tacchino, pollo e tutte le altre considerate bianche.

Tutte le raccomandazioni che ci vengono fornite per limitare il consumo delle carni rosse e preferire quelle bianche, non sono valide per i soggetti che soffrono di colesterolo alto.

Questo studio rileva che in generale i soggetti con hanno problemi cardiovascolari, devono limitare al massimo il consumo di carne bianca e carne rossa. Gli alimenti che sono consigliati per questi soggetti sono di natura vegetale, che possono dare in uguale modo lo stesso apporto proteico delle carni. Si consiglia di inserire nella dieta quotidiana anche i legumi: lenticchia, fagioli e non dimenticate la soia, fonte molto alta di proteine.

