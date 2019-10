Carne di maiale e di manzo, allerta in tutta Europa: rischio salute

Purtroppo non siamo nemmeno più sicuri di quello che compriamo nei supermercati e di come ce lo ritroviamo in tavola. Si sa che il mercato alimentare è un grande mercato che va al di fuori della nostra nazione e ci si ritrova a commerciare con altri paesi. Quindi, sulla nostra tavola è possibile che si possa trovare di tutto. Possiamo mangiare la frutta di una nazione, e i pesci di un’altra, avendo anche il rischio di trovarsi con qualche problema di salute. Su questo ci vogliamo soffermare e su come nei giorni scorsi stia girando una notizia non poco rassicurante sulla carne, in particolare su quella di maiale e di manzo.

La notizia, l’allarme, è partito dal Sistema di allerta rapido per alimenti e mangimi, conosciuto anche come RASFF, il quale ha pubblicato un avviso nel quale viene detto che si richiama dal mercato la carne di maiale e di manzo proveniente dall’Austria. La motivazione? Questo alimento, questa carne risulta essere “inadatta al consumo umano”.

Allarme in tutta Europa: carne di maiale e di manzo ritirata dal mercato del cibo

Per quanto riguarda la nostra nazione, non sappiamo effettivamente cosa voglia fare il governo o chi si occupa di questo settore.

Ci troviamo in uno stato di attesa: aspettiamo, quindi, che il Ministero della salute rilasci informazioni più dettagliate.

Nel frattempo ci avvaliamo del buon senso comune che poche volte sbaglia e vi consigliamo di comprare e di mangiare solo carne di origine italiana.

Sì, perché il prodotto che deve essere urgentemente ritirato, sebbene sia di origine austriaca, risulta essere venduto anche in Italia, oltre che Austria, Bosnia, Croazia, Germania, Italia, Slovacchia e Slovenia.

Scendendo più nel dettaglio, la carne di maiale e la carne di manzo viene ritirata perché collegabile all’arresto di un imprenditore austriaco di 55 anni di Leibnitz per frode.

Cosa vuol dire? Che collegamento c’è tra la carne e questo signore? Il collegamento c’è eccome dato che nell’azienda agricola di sua proprietà venivano trasformate carni inadatte al consumo.

Questo è quanto sappiamo dalla stampa austriaca.

La dinamica si ipotizza che fosse questa: gli animali che venivano fatti controllare erano poi diversi da quelli che effettivamente venivano macellati. C’è quindi una vera e propria violazione della legge sulla sicurezza alimentare e la protezione dei consumatori.

Leggi anche:

Stufato di carne con cipolle e carote ricetta per 4 persone

Per essere sempre aggiornati, seguiteci su: Facebook – Twitter – Gnews – Instragram – Pinterest e WhatsApp al numero +39 3515397062