Carne rossa o proteine vegetali? Vediamo cosa dicono gli esperti

Sostituire la carne rossa con le proteine vegetali è consigliato farlo oppure no? Cosa dicono gli esperti? Gli esperti sono molto favorevoli a questo scambio, tanto che ci invitano a sostituire la carne rossa con proteine vegetali, così da ridurre il rischio di mortalità del 50%.

Vediamo come sostituire la carne rossa con le proteine vegetali

Consumare proteine vegetali al posto della carne rossa riduce la mortalità del 50%, lo conferma uno studio fatto su 37mila soggetti americani con vari profili clinici alla Harvard School of Public Health.

Gli studiosi hanno fatto il loro studio sulla sostituzione totale della carne rossa con le proteine vegetali, praticamente eliminandola, ma basterebbe limitarne il consumo che aiuterebbe già ad avere dei risultati in percentuale, che allungherebbero la vita delle persone.

La carne rossa dovrebbe essere sostituita con le proteine vegetali che potrebbero essere cereali integrali, legumi e frutta secca; così si assumerebbero anche dei nutrienti, sali minerali e vitamine. Gli studiosi hanno stilato una specie di tabella che fa capire l’importanza di fare a meno della carne rossa, basterebbe una riduzione del 2% per ottenere una morte prematura ridotta del 32%.

Lo studio che è durato 15 anni, ha dimostrato come chi ha ridotto il consumo di carne rossa, rispetto a chi la consumava, l’indice di mortalità del 27%, e addirittura del 29% rispetto alla mortalità per infarto coronarico.

Quindi non bisogna fare altro che sostituire l’uso della carne rossa con le proteine vegetali; si sa, per molti è difficile rinunciare ad una bella fetta di carne, se poi fatta sulla brace, rinunciarci è davvero molto difficile. Ma purtroppo se vogliamo vivere di più dobbiamo almeno limitare il consumo della carne rossa e favorendo il consumo di cereali integrali, legumi e frutta secca. Dobbiamo imparare a cambiare abitudini, dobbiamo farlo perché sono gli studi fatti che ci incentivano a seguirli, lo dobbiamo fare per la nostra salute.

Per essere sempre aggiornato, seguici su: Facebook - Twitter - Gnews - Telegram - Instagram - Pinterest - Youtube