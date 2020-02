Carnevale in Italia 2020: origini e tradizioni

Definire le vere origini del Carnevale è cosa complicata, la sua nascita è data da tempi e zone diverse che con il passare degli anni si sono andate sempre più a differenziarsi. La parola Carnevale nel Medioevo deriva dal latino carnem levare, il significato riconduceva a non mangiare carne dall’ultimo giorno di Carnevale fino al giovedì prima della Pasqua.

Origini e tradizioni del Carnevale in Italia

Il Carnevale risale all’VIII secolo e il significato è musica, balli, festeggiamenti, cibo, tutto quello che significa divertimento. Il particolare di questi festeggiamenti è che erano caratterizzati dalla popolazione che si metteva tutta in maschera, ponendo tutti allo stesso livello sociale.

Il Carnevale per eccellenza in Italia sono quelli di Venezia, Viareggio, Putignano, poi in ogni regioni d’Italia ci sono i paesi che organizzano i loro piccoli carnevali.

Il Carnevale di Venezia

L’apertura del Carnevale di Venezia è caratterizzata dal ” Volo dell’Angelo”, consiste nel far sorvolare una ragazza su migliaia di persone dal campanile di San Marco dando così il via alla settimana dei festeggiamenti.

Il Carnevale di Venezia è conosciuto in tutto il mondo, migliaia di turisti accorrono per ammirare le maschere, partecipare alle feste a tema organizzate un pò dappertutto nei palazzi storici e per strada. Per un fatto turistico il fine settimana è quello con maggiore affluenza, ma i giorni più caratteristici sono il giovedì e il martedì grasso.

Il Carnevale di Viareggio

Viareggio è un altro Carnevale famoso d’Italia, la particolarità di questo Carnevale rispetto a quello di Venezia è che la bellezza è dovuta alla sfilata dei carri di cartapesta sul lungomare; i viareggina ci lavorano tutto l’anno. Ogni carro è ispirato da personaggi che possono essere dello spettacolo o politici; sui carri si vanno a posizionare bambini e adulti che si divertono a lanciare stelle filanti e coriandoli.

Nelle varie strade e quartieri di Viareggio si svolgono feste e veglioni, anche qui accompagnate da maschere divertimento e musica.

Il Carnevale di Putignano

Il Carnevale di Putignano ha un programma ricco di appuntamenti con spettacoli, concerti, mostre, laboratori per bambini e quest’anno sul tema della sostenibilità. Sono previste quattro date per le sfilate dei carri allegorici, il 9, 16, 23 e 25 febbraio accompagnati da maschere e gruppi mascherati, appuntamenti culturali e concerti.

A chiudere il 29 febbraio la festa della pentolaccia

Per essere sempre aggiornato, seguici su: Facebook - Twitter - Gnews - Telegram - Instagram - Pinterest - Youtube