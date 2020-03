Carrefour e NaturaSì richiamano 6 lotti di aringa: sospetta Lysteria

In questi giorni siamo in piena allerta e panico per l’allarme del Coronavirus, quando andiamo ai supermercati bisogna fare molta attenzione, a volte per fretta o per distrazione possiamo commettere qualche errore nell’acquisto. Oggi stiamo qui a parlare dell’allerta Listeria che si può trovare nei supermercati Carrefour e NaturaSì, il richiamo riguarda alcuni lotti di aringa affumicata prodotti dall’azienda Friultrota di Pighin di Udine; gli analisi fatti in autocontrollo, hanno riscontrato presenza di Lysteria monocytogenes.

Carrefour e NaturaSì richiamano 6 lotti di aringa, vediamo quali

Sia Carrefour che NaturaSì, hanno in comune la stessa aringa e lo stesso marchio di vendita, Borgo del Gusto, Friultrota e Naturacqua sia nelle confezioni da 150 grammi che nelle confezioni da 1 chilo e da due chili.

Ecco i numeri dei lotti interessati, le date di scadenza vanno dal 13 aprile 2020 al 3 maggio 2020

500100

500103

500110

500115

500120

Per quanto riguarda NaturaSì si tratta del prodotto Naturacqua, il numero di lotto è 500103 e la scadenza è del 15 aprile 2020.

Tutte le aziende citate raccomandano ai signori consumatori di fare molta attenzione a non consumare il prodotto nel caso ne fossero in possesso. Se nel riscontrare i lotti siete in possesso del prodotto, lo potete riportare tranquillamente indietro e farvelo cambiare o chiedere il rimborso dell’intero importo, non necessita dello scontrino fiscale che ne attesta l’acquisto.

Per essere sempre aggiornato, seguici su: Facebook - Twitter - Gnews - Telegram - Instagram - Pinterest - Youtube