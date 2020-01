Cartella esattoriale: cosa fare se non si può pagare?

In alcuni casi la cartella esattoriale è nulla perché è andata in prescrizione. Questo significa che l’ente ha richiesto il pagamento al debitore in ritardo, oltre i termini previsti dalla legge. La cartella esattoriale prescritta perde la sua efficacia di “titolo esecutivo”. In altre parole, il contribuente non è più tenuto al pagamento delle somme indicate in cartella, ma se per errore dovesse pagarle, anche se la cartella è prescritta non può richiedere la restituzione della somma versata.

Cosa fare se non si hanno i soldi per pagare la cartella esattoriale?

Una lettrice ci scrivi: Buongiorno, sono la signora C. mi è arrivata una cartella dall’ Agenzia delle Entrate di debito del 2013 / 4/5. Dal 2013 non lavoro chiedevo come mi devo comportare con l’ Agenzia e cosa succederà perchè non ho soldi da parte per poter pagare grazie in anticipo per la vostra risposta

La prescrizione rende la cartella nulla

La prima cosa è capire se i debiti inclusi nella cartella sono prescritti. Come più volte specificato, se i debiti non sono notificati nel fattore temporale prestabilito si prescrivono e l’ente non può richiedere più il pagamento.

La prescrizione delle cartelle esattoriali, secondo la giurisprudenza, riguarda la tipologia di debito. Ecco il fattore temporale in base alle imposte e tasse:

Ires: 10 anni

Irpef: 10 anni

Irap: 10 anni

Iva: 10 anni

Imposta catastale: 10 anni

Imposta di bollo: 10 anni

Imposta di registro: 10 anni

Canone Rai: 10 anni

CCIAA: 10 anni

Tasi: 5 anni

Tosap: 10 anni

Imu: 5 anni

Tari: 5 anni

Contributi Inps e Inail: 5 anni

Bollo auto: 3 anni

Multe stradali e sanzioni amministrative: 5 anni

Sentenze di condanna per cartelle di pagamento: 10 anni.

Quando si interrompe la prescrizione?

Ricordiamo che la prescrizione si interrompe quando arriva un sollecito di pagamento, una notifica di avviso, ecc. I termini ripartono dalla data in cui è arrivato il documento che ha interrotto la prescrizione. Si può rivolgere da un commercialista o un CAF per far controllare la sua situazione e la prescrizione delle cartelle.

Cartella esattoriale e pagamento a rate

Dopo aver appurato che le cartelle da lei menzionate non sono prescritte, allora può chiedere all’Agenzia delle Entrate un piano di rateizzazione fino a 72 rate in base all’importo delle cartelle esattoriale da pagare.

