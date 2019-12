Cartella esattoriale, TFS, Bandi e Concorsi, ANF, PagoPa, Bollo fatture, Legge di Bilancio, Bollette pazze, Rottamazione, Bambini rubati, le novità

Rassegna di oggi 11 dicembre, su: Cartella esattoriale da annullare, speciale Bandi e Concorsi, Bambini rubati, ANF per disabili, PagoPa sistema di pagamento alla PA, Bollo fatture elettroniche e nuove modalità di pagamento, Legge di Bilancio 2020 con proroghe e bonus, Bollette pazze risarcite, Rottamazione, TFS i termini di erogazione, tutte le novità della giornata.

Speciale bandi e concorsi

Bando Imprenditori 2.0 per nuove idee imprenditoriali

La Federazione nazionale cooperative e società (FNCS) ha pubblicato un bando rivolto a giovani che desiderano realizzare un progetto di impresa. Per ulteriori informazioni leggi: 50mila euro per bando Imprenditori 2.0: sviluppo di nuove idee imprenditoriali, ecco come partecipare

Concorso: ARES 118

L’Azienda regionale emergenza sanitaria 118 ha bandito un concorso per assumere a tempo indeterminato autisti di ambulanza. Il concorso è in forma aggregata con le ASL di Viterbo e Rieti e l’Azienda ospedaliera “San Giovanni Addolorata”. Per approfondimenti leggi: Concorso: ARES 118 Roma cerca autisti di ambulanze, ecco il bando

Arpa Puglia

L’Arpa Puglia, Agenzia regionale per la prevenzione dell’ambiente della Puglia, ha pubblicato bandi di concorsi per assumere vari profili professionali a tempo indeterminato da impiegare in ambito tecnico, sanitario e amministrativo. Per conoscere come partecipare leggi: Arpa Puglia: concorsi per laureati vari profili, ecco i bandi

Bambini rubati: Il dramma di Charlotte e Linda

Bambini strappati alle loro famiglie, il mercato dei bambini rubati è un vero business che vale circa 5miliardi di euro all’anno. Il caso di Charlotte madre di due bambine, il tribunale vuole portarle via le bambine in seguito ad vecchio litigio in famiglia. Il dramma è stato raccontato durante la trasmissione “Fuori dal Coro” di Mario Giordano. Per saperne di più leggi: Il dramma di Charlotte e Linda, si ripete la storia di Bibbiano, bambini strappati ai loro genitori

Assegni familiari per figli disabili

L’Inps ha reso noto le nuove regole per richiedere gli assegni familiari con importi maggiorati per i figli disabili, facente parte del nucleo familiare. Per approfondimenti leggi: Assegni familiari: cosa cambia per i figli con disabilità, i chiarimenti dell’Inps

PagoPa: sistema di pagamento alla PA

Un emendamento presentato alla legge di bilancio 2020 prevede l’obbligo di effettuare i pagamenti alla Pubblica Amministrazione attraverso il sistema PagoPa. Tale obbligo entrerà in vigore il 30 giugno 2020. Per saperne di più leggi: PagoPa: slitta l’avvio piattaforma per i pagamenti alla PA, le novità

Bollo fatture elettroniche

Sono stati presentati diversi emendamenti al Decreto fiscale 2020 a riguardo del bollo sulle fatture elettroniche e la sua modalità di pagamento. Per approfondimenti leggi: Bollo fatture elettroniche: nuove modalità di pagamento, le novità

Legge di Bilancio 2020

La nuova legge di Bilancio 2020 presenta con un pacchetto di norme contenenti diverse proroghe, che potrebbero confluire anche in un decreto specifico. Per maggiori approfondimenti leggi: Legge di Bilancio 2020: proroghe 2020 e bonus facciata, le novità

Bollette pazze risarcite

Chi paga le bollette pazze con importi non dovuti, da oggi, ha diritto a un risarcimento del 10% sull’importo richiesto agli utenti e non può essere inferiore a 100 euro. Per saperne di più leggi: Bollette pazze: chi sbaglia paga, un risarcimento minimo di 100 euro, le novità

Cartella esattoriale superiore a 1.000 euro

Una Cartella esattoriale di importo superiore a 1.000 euro, perché contenente più multe di importo inferiore, non è stata annullata. Questa procedura è regolare? Per conoscere la risposta leggi: Cartella esattoriale superiore a 1.000 euro perché contenente più multe, è regolare?

Rottamazione cartelle esattoriali

Cosa bisogna fare se si smarrisce un bollettino pagato della rata della Rottamazione Ter o del Saldo e Stralcio. Questo è un quesito posto da un nostro lettore, per conoscere la risposta leggi: Rottamazione cartelle esattoriali: cosa fare se si smarrisce la ricevuta?

TFS

Quanto tempo deve attendere per la liquidazione della prima rata del trattamento di fine servizio se si accede alla pensione anticipata? Se sei interessato alla risposta leggi: TFS, dopo quanto si riceve con pensione anticipata?

Continua la protesta dei pensionati Quota 100 e non solo, per far valere un diritto acquisito dopo anni di lavoro. Un nostro lettore si è fatto portavoce nella trasmissione di ieri “Fuori dal Coro” di Mario Giordano. Ci si aspettava una maggiore attenzione, invece anche qui tanta delusione, per saperne di più leggi: Anticipo TFS un diritto: un nostro lettore nella trasmissione “Fuori dal coro”, la delusione

