Le cartelle esattoriali 2020 slittano al 30 agosto mentre le rate della rottamazione ter e del saldo e stralcio slittano al 10 dicembre 2020 per effetto dei versamenti sospesi durante il lockdown.

Cartelle esattoriali 2020: si può stare tranquilli fino al 30 agosto

Se non si pagano le rate delle scadenze delle definizioni agevolate (rottamazione e saldo e stralcio) non si decade fino a dieci mesi di tolleranza.

Bisogna precisare che prima bastava non pagare una sola rata per perdere tutto e decadere dalla definizione.

Il Governo ha inserito nel decreto Rilancio (DL 34/2020) pubblicato ieri in Gazzetta Ufficiale 128 S.O. 21/L, la possibilità di pagare le rate in scadenza entro il 10 dicembre 2020 senza interessi e sanzioni.

Bisogna precisare che la data del 10 dicembre 2020 è fissa e non è possibile beneficiare dei cinque giorni di flessibilità del pagamento.

Le rate della rottamazione ter e saldo e stralcio prossime alla scadenza: 31 maggio; 31 luglio e 30 novembre.

Pignoramenti su stipendi e pensioni: bloccati al 31 agosto

Bloccati fino al 31 agosto 2020 anche il pignoramento sulle pensioni, sul pagamento degli stipendi e sui pagamenti da parte della Pubblica Amministrazione, da parte dell’agente di riscossione. Sono queste in sintesi le principali disposizioni di sospensione e proroga inerenti le attività dell’agente di riscossione.

Protesti assegni e cambiali

Tra le modifiche effettuate al decreto Liquidità è stato proceduto al prolungamento al 31 agosto dei protesti delle cambiali e assegni. Questo permetterà lo sblocco, anche se temporaneamente, delle segnalazioni alla Cai (Centrale allarmi interbancaria).

Il decreto sospende la trasmissione dei protesti alle CCIAA da parte degli enti pubblici. Se la Camera di Commercio ha già proceduta alla pubblicazione deve provvedere alla cancellazione d’ufficio.

