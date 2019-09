Cartelle esattoriali: in arrivo una nuova rottamazione per debiti fino al 2018

Per essere sempre aggiornati, seguiteci su: Facebook – Twitter – Gnews – Instragram – Pinterest e WhatsApp al numero +39 3515397062

Per ottenere un’identità digitale SPID, è necessario fare richiesta ai gestori accreditati Agid, i cosiddetti “Identity Provider” che, dopo aver verificato i tuoi dati, emetteranno l’identità digitale e ti rilasceranno le credenziali (nome utente, password e codice temporaneo).

Per utilizzare i nostri servizi on line hai quattro modalità di accesso:

L’Agenzia delle Entrate mette a disposizione quattro modalità per l’accesso, ed esattamente:

Per poter accedere alla rottamazione cartelle esattoriali, la prima cosa da fare è attivare il Pin per l’accesso.

Se la rottamazione cartelle esattoriale sarà riaperta noi siamo qui a dare informazioni e aiuto per disbrigarsi nelle varie problematiche. Nel caso specifico, se la rottamazione cartelle esattoriali sarà inserita nel decreto fiscale, investirà i debiti fino al 31 dicembre 2018. Quindi, è importante controllare il ruolo inserito nella cartella esattoriale , perché saranno probabilmente inseriti solo i carichi affidati all’Agenzia delle Entrate Riscossione entro il 31 dicembre 2018. Trova il numero di ruolo all’interno della cartella, di solito inizia la numerazione con l’anno.

Un lettore ci chiede: Salve buongiorno, mi è arrivata a luglio 2019 la cartella Equitalia di 11 mila euro da pagare non ho fatto la rottamazione mi sembra che il governo adesso la riapra penso di farla vorrei dirle se mi aiuta, la cartella contiene multe e bolli sanzioni mi può aiutare? Grazie

Se questa misura entrerà nel decreto fiscale bisogna attendere che gli addetti ai lavori studino tutta la situazione economica. Visto il successo delle precedenti rottamazioni, questa potrebbe aprire la porta a molti che non hanno aderito alle precedenti e a tutte le cartelle esattoriali pervenute nel 2018.

