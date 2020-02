Casa affitto: dai prezzi appetitosi, attenti alle truffe online

Casa affitto online, sempre più di moda, annunci accessibili con un click di giorno e di notte. Le inserzioni scivolano veloci e, trovare casa in affitto online è un modo rapido, conciso e veloce per sistemarsi in breve tempo senza sprecare troppe energie. Certo, c’è ancora chi si rivolge alle agenzie immobiliari per chiedere consiglio, visionare di persona l’appartamento ed essere sicuri di non prendere una bidonata.

Ma, per lo più le persone optano per l’uso dei siti rivolti al mercato immobiliare, oppure, in alcuni casi si affidato a singoli privati. Dove si trova la fregatura negli annunci di affitto online? Come capire se chi ha inserito l’annuncio è una persona affidabile o è l’ennesimo truffaldino.

Del resto, l’Unione nazionale dei consumatori, ha spiegato che in rete è molto facile inciampare in un imbroglione. Insomma, prima di concludere “l’affare”, di accaparrarsi quell’appartamento a prezzi stracciati. Bisogna stare molto attenti, per non correre il rischio di trovarsi dinanzi a un possibile truffatore che forse ha ceduto a più persone la stessa casa.

Casa affitto: prezzo troppo abbordabile, occhio alla truffa

Partendo dal presupposto che si predilige l’annuncio online per risparmiare, quindi, trovare un casa in affitto a un prezzo più che abbordabile. E, qui che è importante fare attenzione, perché potrebbe essere una truffa, e il prezzo troppo accessibile sia uno specchietto per le allodole.

È bene capire che se la casa viene proposta in affitto a un prezzo al di sotto del 30% rispetto alla quotazione di mercato, scatta il semaforo rosso che ci fa capire che qualcosina non vada. Potrebbe trattarsi di una truffa, oppure, l’appartamento abbia in serbo qualche sorpresa tipo un contatore abusivo o impianti completamente inefficienti.

Casa affitto: foto bellissime, ci sarà l’inganno?

Altro elemento da non sottovalutare sono le foto posizionate sotto l’annuncio in galleria. Qui, bisogna fare attenzione valutare l’angolazione della foto, potrebbe mostrare uno spazio che non c’è, valutare l’ampiezza, la luminosità e la bellezza delle foto. Questo per evitare di fittare una casa che apparentemente sembra bella, spaziosa e luminosa, ma che in realtà non lo è. Altro punto da non sottovalutare è la possibile presenza di foto false nell’annuncio. Può capitare che qualche disonesto per imbrogliare scariche foto bellissime di un appartamento che non esiste, quindi, bisogna cercare di comparare le immagini e, vedere l’eventuale presenza delle stesse immagini in altri siti, oppure, dello stesso appartamento con descrizione diversa.

Casa affitto: come tutelare la caparra dalle truffe

Può capitare che non vogliamo rinunciare a quella casa, allora per arginare i pericoli possiamo richiedere foto aggiuntive per verificare bene le caratteristiche dell’appartamento. In caso di rifiuto o d’impedimenti improvvisati alla buona, è possibile che sia una truffa. Potremmo anche chiedere di visionare l’appartamento prima di versare l’anticipo in fondo caparra, ma anche questo non esclude comunque che non si tratti di una truffa orchestrata bene.

In ogni caso bisognerebbe evitare d’inviare la caparra (somma di denaro) prima della visione completa della casa. Per capire esattamente dove è ubicata, se si trova in una posizione centrale o in periferia. Uno dei possibili inganni per indurre a versare la caparra senza vedere la casa, potrebbe essere la fasulla presenza di altri interessati. Pagare una scatola chiusa non è mai consigliabile.

