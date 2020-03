Casa, come sanificarla e pulirla per prevenire il Coronavirus

E’ vero che si è in quarantena e si è costretti a stare chiusi in casa, ma non è detto che il pericolo di contrarre il Coronavirus sia scampato definitivamente. Infatti, il decreto “io resto a casa” prevede che solo una persona per famiglia esca per fare la spesa, andare in farmacia o svolgere altre mansioni di tipo quotidiano, senza parlare di chi è ancora costretto ad andare a lavorare. Nonostante tutte le precauzioni prese, si ha sempre il rischio di portare a casa batteri o altri microrganismi simili che possono infettarre. Pertanto, è bene pulire, anzi sanificare la casa con molta meticolosità. Vediamo come fare.

Pulire e sanificare la propria casa per prevenire il Coronavirus

Sentiamo spesso parlare in tv di sanificazione di edifici pubblici e privati e ci sembra sempre un’azione che da casa non possiamo replicare, che ha bisogno chissà di quali prodotti e chissà di quali esperti e macchine. Ma non è assolutamente così.

Come dice Leonardo Tilli, a capo di Eco Clean,un’azienda multiservice che si occupa di pulizia e sanificazione degli ambienti, la sanificazione è un processo costituito da 4 fasi. La prima fase è quella della pulizia di ogni superficie, per poi passare al risciacquo, seconda fase, mentre la terza è la disinfezione ed infine, la quarta, risciacquare di nuovo. In questo processo è importante usare prodotti monouso come la carta ed attrezzi che emettono del vapore. Ottimi sono anche i prodotti chimici, usati in base al tipo di sporco che ci si ritrova in casa, come ad esempio per il calcare oppure il grasso andremo a comprare prodotti realizzati rispettivamente per entrambi. E’ assolutamente vietato fare un mix di prodotti diversi tra di loro perché si potrebbe rischiare di creare una situazione di intossicazione a causa dei gas che sono sprigionati da tale miscela. Non fanno mai male, inoltre, i famosi rimedi della nonna i quali, tra l’altro, sono a basso impatto ambientale. Mai dimenticare l’aceto o l’alcol, ma anche l’acido citrico ed il bicarbonato, oltre all’acqua bollente al di sopra dei 70 gradi. Dopo aver pulito in modo scrupoloso ogni parte e oggetto presente nella vostra casa ricordate il risciaquo. Per quanto riguarda i tessuti, quelli sfoderabili e lavabili devono essere lavati in lavatrice a temperatura di 70°. Qualora questo non fosse possibile si può aggiungere al detersivo anche della candeggina o dell’acqua ossigenata. Per i tessuti che non possono essere lavati in lavatrice è bene usare degli attrezzi a vapore, facendolo ogni giorno.

Leggi anche:

Per essere sempre aggiornato, seguici su: Facebook - Twitter - Gnews - Telegram - Instagram - Pinterest - Youtube