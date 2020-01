Casa del futuro: senza mutuo con una rata di 250 euro al mese per 7 anni

La casa del futuro è una idea di abitazione, rivoluzionaria e molto pratica. Queste case si acquistano a rate senza mutuo e in meno di 7 anni con una rata al mese di 250 euro. Stanno rivoluzionando il mercato immobiliare, si chiamano “Tiny House” e sono in vendita attualmente a Detroit.

La casa del futuro ha un valore al metro quadro accessibile a tutti, circa 90 centesimi a metro quadro, dall’aspetto esteriore sembrano molto piccole, ma all’interno presentano un ambiente con tutti i comfort. Ogni spazio è ben organizzato e funzionale.

Case del futuro: come si acquistano

La casa accessibile a tutti, si acquistano senza mutuo, con un pagamento a rate al costo di 250 al mese per un massimo di 7 anni. Potranno permettersele anche chi guadagna meno di 10.000 euro l’anno.

La novità rivoluzionare, presto potrebbe arrivare anche in Italia.

Casa a risparmio energetico

Le Tiny House sono case utilizzate maggiormente dagli studenti, ma ultimamente hanno optato per questa soluzione anche famiglie e coppie giovani. Il costo rappresenta un vantaggio notevole e inoltre possono essere personalizzate secondo le esigenze del richiedente.

Inoltre, chi intende acquistarle gode del vantaggio di non dover stipulare un mutuo decennale o ventennale. Questa casa del futuro si acquista con un semplice finanziamento in 7 anni con una rata di 250 euro al mese; meno di un canone di affitto.

Le Tiny house non sono soggette a tasse come Tari e Tasi, e la cosa che sorprende e che sono autosufficienti producono in autonomia l’energia di cui necessitano.

Leggi anche: Mutuo: acquistare casa senza liquidità, si può

Per essere sempre aggiornato, seguici su: Facebook - Twitter - Gnews - Telegram - Instragram - Pinterest - Youtube