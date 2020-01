Casa del futuro senza mutuo si può acquistare anche in Italia

La casa del futuro chiamata “Tiny House” è una idea di abitazione moderna e rivoluzionaria. Permette di acquistarla senza mutuo solo con una rata di 250 euro al mese in 7 anni. La casa del futuro ha ogni comfort e dopo la pubblicazione del nostro articolo: Casa del futuro: senza mutuo con una rata di 250 euro al mese per 7 anni

Dove acquistare “Tiny House” in Italia?

Un lettore ci chiede: Buonasera, vorrei avere maggiori informazioni riguardanti le Tiny House, come funziona, con chi si può essere messi in contatto. Ringraziando anticipatamente porgo cordiali saluti

Abbiamo provveduto a fare un po’ di ricerche ed effettivamente è acquistabile anche in Italia e viene consegnata direttamente dove si vuole tramite Amazon.

Le Tiny house sono case di circa 30 metri quadrati, allegre e confortevoli, sono perfette e ridimensionate secondo lo stile di vita. Il loro costo le rende accessibili a tutti e basta poco per trasferirsi da un luogo all’altro, cambiando stile e vivendo in modo semplice.

Esiste un blog “Tiny House Italia” che racconta esperienze di vita, viaggi, alternativa, e come è costruita la casa del futuro a risparmio energetico. Una casetta fatta su misura per noi, vicino al mare, in montagna, insomma dovunque la mente ci porti.

Comprare la casa del futuro su Amazon

Piccola casa completamente arredata – prefabbricata dal nuovo container. Comprende camera da letto, doccia, WC, lavandino, angolo cottura, zona giorno. Doppie porte finestre all’interno di porte container sicure. Completamente isolato. Collegamento alla fognatura inferiore, acqua laterale facile e collegamento elettrico. Include elettrodomestici mostrati. Riscaldato e climatizzato con mini-split.

MODS 40 Foot Tiny Home

Ci sono anche altri modelli, esternamente molto belli e anche più economici, ma la consegna non è disponibile in Italia.

