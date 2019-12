Casa in affitto o di proprietà: qual è la scelta giusta?

Il popolo italiano è sempre stato dell’idea che una delle priorità della vita sia quella di acquistare casa, trovare l’affare dove investire i propri risparmi. Oggi bisogna valutare bene se è ancora una buona idea acquistare casa oppure sarebbe una mossa più intelligente affittarla.

Acquistare casa: una scelta giusta?

Negli anni si è sempre pensato che possedere una casa di proprietà sarebbe stato la cosa migliore, si sarebbe vissuto una vita tranquilla, sicuri di avere un tetto sulla testa. Adesso la mentalità dell’italiano pian piano sta cambiando e valuta anche i vantaggi di avere una casa in affitto. Bisogna valutare i vantaggi e gli svantaggi di avere un immobile di proprietà o in affitto. Solo dopo, un’attenta analisi, si può decidere quale sia la soluzione migliore, che cambia da persona a persona.

Immobile di proprietà o in affitto: i vantaggi e gli svantaggi

Uno dei vantaggi di affittare casa è quello che non ci si debba preoccupare delle riparazioni dei guasti improvvisi, che spettano, come riporta il contratto di affitto, al proprietario dell’immobile. Quest’ultimo, infatti, deve provvedere alla manutenzione e alle riparazioni, che spesso ammontano dal 2% al 4% del valore dell’immobile. Ciò comporta che il conduttore (locatario) risparmia su questo aspetto.

Uno svantaggio per i proprietari, oltre a quello di provvedere alla riparazione dei guasti, è quella di dover pagare tasse e imposte a fine anno, mentre i locatari non hanno questo problema anzi spesse volte sono anche agevolati con detrazioni e sconti fiscali.

Essere in possesso di un immobile, vuole anche dire che il proprio patrimonio aumenti, con conseguenze sulla dichiarazione dei redditi.

Casa di proprietà: una scelta di vita

Bisogna anche tener conto che la proprietà di un immobile comporta una scelta di vita, quella di restare in una determinata città dove è situata la casa. Chi affitta casa, invece, ha la libertà di cambiarla, di cambiare città più facilmente, cosa molto importante specialmente in questo periodo che il mercato del lavoro è versatile e comporta continui cambiamenti.

Il locatario per poter lasciare casa senza alcun problema, basta che invii una raccomandata al locatore nei tempi stabiliti dalla legge e richiedere lo svincolo del contratto di affitto. In questo modo il locatario è libero di lasciare casa e trasferirsi dove meglio crede. Chi invece vuole acquistare casa, la prima domanda che si deve porre è dove intende vivere per tutta la vita, se la città dove è situato l’immobile soddisfa le sue esigenze. Sicuramente, in caso di un trasferimento, la casa di proprietà può essere venduta o affittata ma bisogna vedere se il proprietario riesce a recuperare i soldi che ha investito.

La valutazione dei vantaggi e svantaggi è molto importante per fare una giusta scelta. Chi decide per un immobile in affitto ha l’opportunità di scegliere di vivere in zone più economiche, in base alle proprie possibilità e quindi riuscire a far quadrare il bilancio familiare. Chi invece ha una casa di proprietà, in un periodo di crisi economica, va incontro a enormi problematiche, soprattutto se si è costretti a svendere casa o a pagare una rata del mutuo troppo onerosa

Mercato immobiliare: i prezzi aumentano e i mutui calano, cosa accade?

