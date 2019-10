Caso Ylenia Carrisi svolta: Al Bano sostiene di sapere la verità

Sono passati ormai ben 26 anni da quando Ylenia Carrisi, la prima figlia della coppia d’oro della musica, Al Bano e Romina Power, ha fatto perdere le tracce di se. In passato se n’è molto parlato, ognuno aveva una sua idea, e si arrivò al punto che i due genitori decisero di lasciarsi proprio per motivi inerenti a questa tragedia. Questo caso, che è un mistero irrisolto, non ha mai finito di appassionare gli italiani, e anche ora, anche se in minor modo, se ne parla. Un’ultima notizia sul caso ce la dà lo stesso Al Bano che dichiara di sapere la verità del perché 26 anni fa sua figlia è scomparsa.

Ylenia Carrisi, il padre Al Bano sostiene di sapere la verità

Lo ricordiamo, sono passati 26 anni, ma tutti, sia i familiari, che gli italiani, sperano un giorno di sentire che quella bellissima ragazza dai capelli biondi sia viva in qualche luogo.

Nonostante il duo canoro si sia sciolto sia nella vita artistica che in quella privata, i due sono tornati insieme almeno sotto il primo aspetto, ma rimangono sempre differenti su questa delicata situazione.

Sì, perché per Romina la figlia è ancora viva: a donna dà credito ad una delle ipotesi più sensate, e cioè che Ylenia avrebbe cambiato identità e si sarebbe dedicata alla vita religiosa un monastero.

Ma Albano, come abbiamo detto sopra, non è dello stesso parere di Romina.

Infatti, in una sua autobiografia, “Questa è la mia vita”, confessa che ha ricevuto notizie sulla figlia.

Notizie non buone dove si legge che Ylenia abbia iniziato a fare uso di droghe.

Per questo motivo, la ragazza avrebbe tentato il suicidio una prima volta nel fiume Mississippi, per poi riprovarci una seconda volta e riuscirci.

