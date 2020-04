La Cassa integrazione di 9 settimane che sarà prorogata per altre nove settimane, permette alle aziende, in questo periodo difficile di affrontare le difficoltà organizzando l’assetto lavorativo tra smart working e Cigo, preferendo questo strumento e riservando il diritto delle ferie e dei Rol dei dipendenti.

Cassa integrazione 2020 e ferie

Una lettrice ci pone una domanda specifica:

Buongiorno, il mio nome è Cristina lavoro presso un’azienda di Arredo Di Design di Milano. Con la presente, vorrei chiedere cortesemente qualche informazione in merito a questa Cassa Integrazione Speciale.

I miei datori di lavoro , a cose fatte, ci hanno informato d’aver usufruito di questa Cassa, con restituzione su busta paga delle ferie e permessi che all’inizio del lavoro in SMART WORKING avevo effettuato. Premetto che il mio residuo FERIE negli anni di lavoro presso di loro si sono accumulati notevolmente , potendo coprire il periodo anche per lungo tempo.

Quello che però vorrei chiedere è:

con questo tipo di CASSA, quante ore di lavoro giornaliere in SMART WORKING si possono fare.

Ogni settimana ci trasmettono un Calendario Ore ….in cui mettono delle percentuali di operatività. Passiamo da un reparto al 100% ( il che mi sembra assurdo ) a reparti 50%, 25%, o addirittura a zero%.

Grazie mille per la Vs cortese disponibilità.

C. F.

Protocollo sottoscritto dal governo e sindacati

Il Governo e i sindacati hanno sottoscritto un protocollo a livello nazionale il 14 marzo scorso, prevede che si debbano salvaguardare gli istituti di flessibilità, in cui rientrano ferie e ROL, e favorire l’accesso prioritario agli ammortizzatori sociali (tra questi la cassa integrazione per Covid-19).

L’accordo prevede nello specifico che “utilizzare in via prioritaria gli ammortizzatori sociali disponibili nel rispetto degli istituti contrattuali (par, rol, banca ore) generalmente finalizzati a consentire l’astensione dal lavoro senza perdita della retribuzione”.

La sua azienda sta rispettando le indicazioni nazionali salvaguardando le ferie e dando spazio alla cassa integrazione.

La cassa integrazione ordinaria può essere richiesta a zero ore, è discrezione del datore di lavoro organizzare in ambito lavorativo le risorse da fruire in base alle esigenze. Quindi, la situazione che lei ha espresso è normale, sempre in rispetto dell’organizzazione dell’assetto aziendale e tutela del lavoratore. Lo Smart working è un’ottima alternativa ma non c’è un limite, dipende tutto dall’organizzazione aziendale lavorativa.

Per essere sempre aggiornato, seguici su: Facebook - Twitter - Gnews - Telegram - Instagram - Pinterest - Youtube